Info club: Malmö

Malmö FF

Fondazione: 1910

Soprannome: Di Blåe (i Celesti), Himmelsblått (gli Azzurri)

Palmares in competizioni UEFA (secondi posti tra parentesi)

• Coppa dei Campioni: (1979)

• Coppa Intercontinentale: (1979)

Palmares in competizioni nazionali (titoli più recenti tra parentesi)

Campionati: 20 (2017)

Coppe di Svezia: 14 (1989)

Bilancio ultimi dieci anni in Europa (UEFA Europa League/Coppa UEFA se non indicato diversamente)

2018/19: sedicesimi di finale (dal terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League)

2017/18: secondo turno di qualificazione UEFA Champions League

2016/17: non ha partecipato a competizioni UEFA

2015/16: fase a gironi UEFA Champions League

2014/15: fase a gironi UEFA Champions League

2013/14: terzo turno di qualificazione

2012/13: non ha partecipato a competizioni UEFA

2011/12: fase a gironi (trasferita dagli spareggi di UEFA Champions League)

2010/11: non ha partecipato a competizioni UEFA

2009/10: non ha partecipato a competizioni UEFA

Record

Competizioni UEFA

• Vittoria interna più ampia

11-0: Malmö - Pezoporikos

03/10/73, ritorno primo turno Coppa delle Coppe UEFA

• Vittoria esterna più ampia

0-7: Hibernian - Malmö

25/07/13, ritorno secondo turno di qualificazione UEFA Europa League

• Sconfitta interna più ampia

0-5: Malmö - Paris Saint-Germain

25/11/15, fase a gironi UEFA Champions League

• Sconfitta esterna più ampia

8-0: Real Madrid - Malmö

08/12/15, fase a gironi UEFA Champions League

UEFA Europa League/Coppa UEFA

• Vittoria interna più ampia

7-0: Malmö - Shirak

11/07/19, andata primo turno di qualificazione

• Vittoria esterna più ampia

0-7: Hibernian - Malmö (vedi sopra)

• Sconfitta interna più ampia

1-4 due volte, la più recente col Metalist

20/10/11, fase a gironi



• Sconfitta esterna più ampia

4-0 due volte, la più recente con lo Swansea

01/08/13, andata terzo turno di qualificazione