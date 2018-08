Guida al sorteggio di Europa League

Quando e dove si svolge il sorteggio?

Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa League 2018/19 è in programma venerdì 31 agosto alle 13:00, si svolge al Grimaldi Forum di Montecarlo e sarà trasmesso in diretta su UEFA.com.



Chi partecipa al sorteggio?

Arsenal e Chelsea sono tra le contendenti ©Getty Images

Arsenal (ENG) coefficiente 93,000

Chelsea (ENG) 82,000

Bayer Leverkusen (GER) 66,000

Villarreal (ESP) 52,000

Anderlecht (BEL) 48,000

Lazio (ITA) 41,000

Sporting CP (POR) 40,000

Marseille (FRA) 32,000

AC Milan (ITA) 28,000

Fenerbahçe (TUR) 23,500***

Krasnodar (RUS) 23,500

Real Betis (ESP) 21,399

Eintracht Frankfurt (GER) 14,285

Spartak Moskva (RUS) 13,500***

Standard Liège (BEL) 12,500***

Zürich (SUI) 12,000

Rennes (FRA) 11,283

Vorskla Poltava (UKR) 8,226

Slavia Praha (CZE) 7,500***

Akhisar Belediyespor (TUR) 7,160

Jablonec (CZE) 6,035

17 squadre qualificate di diritto

* 21 squadre qualificate agli spareggi

** 6 squadre eliminate agli spareggi di UEFA Champions League

*** 4 squadre eliminate al percorso Piazzate del terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League

COME FUNZIONA IL NUOVO SISTEMA DELLA COMPETIZIONE

Come funziona il sorteggio?

©UEFA.com

Le 48 squadre partecipanti sono suddivise in quattro fasce in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia.

Secondo il nuovo sistema, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della federazione nello stesso periodo (prevale il punteggio più alto).

Nessuna squadra può affrontarne un'altra della stessa federazione. La procedura esatta del sorteggio sarà confermata prima della cerimonia.

Giocatore della Stagione di UEFA Europa League

©UEFA.com

Durante la cerimonia sarà anche consegnato il premio di Giocatore della Stagione di UEFA Europa League 2017/18. I tre contendenti sono Diego Godín, Antoine Griezmann e Dimitri Payet.

Quando si gioca la fase a gironi?



20 settembre: fase a gironi, prima giornata

4 ottobre: fase a gironi, seconda giornata

25 ottobre: fase a gironi, terza giornata

8 novembre: fase a gironi, quarta giornata

29 novembre: fase a gironi, quinta giornata

13 dicembre: fase a gironi, sesta giornata

Fasi successive

Lo Stadio Olimpico di Baku ospita la finale ©Getty Images

17 dicembre: sorteggio sedicesimi di finale

14 febbraio: sedicesimi di finale, andata

21 febbraio: sedicesimi di finale, ritorno

22 febbraio: sorteggio ottavi di finale

7 marzo: ottavi di finale, andata

14 marzo: ottavi di finale, ritorno

15 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

11 aprile: quarti di finale, andata

18 aprile: quarti di finale, ritorno

2 maggio: semifinali, andata

9 maggio: semifinali, ritorno



Mercoledì 29 maggio: finale – Stadio Olimpico, Baku