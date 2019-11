Tutti i numeri della fase a gironi di Europa League

TUTTE LE STATISTICHE SONO SOLO PER LE PARTITE DELLA FASE A GIRONI. LA UEFA EUROPA LEAGUE VA DAL 2009/10 IN POI, LA COPPA UEFA INVECE DAL 2004/05



Più presenze per club alla fase a gironi (solo UEFA Europa League)

8: Salzburg, Lazio*

7: Dynamo Kyiv*, FCSB, Copenhagen*, PAOK, PSV Eindhoven*, Rapid Wien, Sporting CP*, Villarreal

6: Anderlecht, Athletic Club, AZ Alkmaar*, Beşiktaş*, Celtic*, Club Brugge, Partizan*, Rosenborg*, Sparta Praha, Standard Liège*, Young Boys*

Più presenze per club alla fase a gironi (Coppa UEFA compresa)

10: AZ Alkmaar

9: Beşiktaş*, Club Brugge, FCSB, Villarreal, Copenhagen*, Partizan, Lazio*, PAOK*, Sevilla*,

8: Dinamo Zagreb*, Sparta Praha, Tottenham Hotspur, Basel, PAOK, Braga, Sporting CP*, Standard Liège*,

7: Anderlecht, Athletic Club, Austria Wien, Dynamo Kyiv*, PSV Eindhoven*, Rapid Wien, Rosenborg*, Zenit

Più punti conquistati (solo UEFA Europa League)

101: Salzburg

78: Lazio*

75: Villarreal

Più punti conquistati (Coppa UEFA compresa)

101: Salzburg

93: Villarreal

88: Tottenham

Più gol nella fase a gironi (solo UEFA Europa League)

87: Salzburg

74: Villarreal

72: Lazio

Più gol nella fase a gironi (Coppa UEFA compresa)

87: Villarreal

84: Salzburg

83: Sevilla*

Più qualificazioni dalla fase a gironi (solo UEFA Europa League)

7: Villarreal

6: Lazio, Salzburg

5: Anderlecht, Athletic Club

Più piazzamenti al primo posto nella fase a gironi (solo UEFA Europa League)

5 Salzburg

Vittorie più ampie

Standard Liège - Athletic Club 1-7 (16/12/2004)

Bayern München - Aris 6-0 (19/12/2007)

FCSB - Aalborg 6-0 (18/09/2014)

Vardar - Real Sociedad 0-6 (19/10/2017)

Arsenal - BATE 6-0 (07/12/2017)

Sevilla - Akhisar Belediyespor 6-0 (25/10/2018)

AZ - Astana (24/10/2019) 6-0

Espanyol - Ludogorets 6-0 (07/11/2019)

Più punti

18: Salzburg (2009/10, 2013/14, 2018/19), Zenit (2010/11), Anderlecht (2011/12), Tottenham Hotspur (2013/14), Dinamo Moskva (2014/15), Napoli (2015/16), Shakhtar Donetsk (2016/17), Eintracht Frankfurt (2018/19)

Vittoria col margine di punti più ampio nella fase a gironi

11: Zenit (2010/11), Napoli (2015/16)

Meno punti conquistati validi per passare il turno

7: Anderlecht (2010/11), Napoli (2010/11), Maribor (2013/14), Dnipro Dnipropetrovsk (2014/15), Midtjylland (2015/16), Krasnodar (2016/17)

Più punti conquistati non sufficienti per passare il turno

10: Birmingham City (2011/12), Paris Saint-Germain (2011/12), Tottenham Hotspur (2011/12), Young Boys (2012/13), Lokeren (2014/15), Sparta Praha (2014/15)

Più gol segnati in un girone

22: Napoli (2015/16)

Meno gol subiti in un girone

1: Standard Liège (2011/12), Salzburg (2017/18)

Fulham went to the 2011/12 group stage from the first qualifying round

