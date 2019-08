Info squadra: Manchester United

Manchester United FC

Anno di fondazione: 1878

Soprannome: Red Devils

Successi nelle competizioni UEFA per club (sconfitte in finale tra parentesi)

• Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (3): 1968, 1999, 2008, (2009), (2011)

•UEFA Europa League (1): 2017

• Coppa delle Coppe UEFA (1): 1991

• Supercoppa UEFA (1): 1991, (1999), (2008)

• Coppa Intercontinentale (1): (1968), 1999

Successi nelle competizioni nazionali (il più recente tra parentesi)

Titoli nazionali: 20 (2013)

FA Cup: 12 (2016)

Coppa di Lega: 5 (2017)

Ultime dieci stagioni in Europa (UEFA Europa League se non indicato diversamente)

2018/19: quarti di UEFA Champions League

2017/18: ottavi di UEFA Champions League

2016/17: vincitori

2015/16: ottavi (proveniente dalla fase a gironi di UEFA Champions League)

2014/15: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

2013/14: quarti di finale UEFA Champions League

2012/13: ottavi di finale UEFA Champions League

2011/12: ottavi (dopo terzo posto nella fase a gironi di UEFA Champions League)

2010/11: finalista UEFA Champions League

2009/10: quarti UEFA Champions League



Statistiche

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

10-0: Manchester United - Anderlecht

26/09/56, turno preliminare di Coppa dei Campioni, ritorno

• Vittoria esterna più ampia

0-6: Shamrock Rovers - Manchester United

25/09/57, turno preliminare di Coppa dei campioni, andata

• Sconfitta casalinga più pesante

0-2: Manchester United - Paris Saint-Germain

12/02/19, ottavi di UEFA Champions League, andata

• Sconfitta esterna più pesante

5-0: Sporting CP - Manchester United

18/03/64, quarti di finale di Coppa delle Coppe UEFA, ritorno

Coppa UEFA / UEFA Europa League

• Vittoria casalinga più ampia

4-0: Manchester United - Feyenoord

24/11/16, fase a gironi

• Vittoria esterna più ampia

0-2: due volte, la più recente contro lo Zorya Luhansk

08/12/16, fase a gironi

Lo United ha anche battuto 2-0 l'Ajax nella finale del 2017, una gara in cui sono stati designati come la squadra ospite

• Sconfitta casalinga più pesante

2-3: Manchester United - Athletic Club

08/03/12, andata ottavi di finale

1-2: Manchester United - AFC Ajax

23/02/12, ritorno sedicesimi di finale

• Sconfitta esterna più pesante

3-0: Juventus - Manchester United

03/11/76, ritorno secondo turno