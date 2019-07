Quali sono le migliori stelle sudamericane in Europa?

Giocatori sudamericani** con più presenze in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (preliminari inclusi)



135: Lionel Messi (ARG – Barcelona)

128: Roberto Carlos (BRA – Real Madrid, Fenerbahçe)

114: Dani Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Paris)

105: Javier Zanetti (ARG – Inter Milan)

98: Javier Mascherano (ARG – Liverpool, Barcelona)

97: Maxwell (BRA – Ajax, Inter Milan, Barcelona, Paris)

93: Fernandinho (BRA – Shakhtar Donetsk, Manchester City)

93: Marcelo (BRA – Real Madrid)

88: Kaká (BRA – Real Madrid, AC Milan)

85: Lúcio (BRA – Leverkusen, Bayern München, Inter Milan, Juventus)





Migliori cannonieri sudamericani** in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League (preliminari inclusi)



Javier Zanetti ©Getty Images

112: Lionel Messi (ARG – Barcelona)

49: Alfredo Di Stéfano (ARG – Real Madrid)

43: Sergio Agüero (ARG – Atlético Madrid, Man. City)

34: Edinson Cavani (URU – Napoli, Paris)

32: Neymar (BRA – Barcelona, Paris)

31: Rivaldo (BRA – Barcelona, AC Milan, Olympiacos, AEK Athens)

30: Kaká (BRA – Real Madrid, AC Milan)

28: Hernán Crespo (ARG – Parma, Inter Milan, Chelsea, AC Milan)

28: Jardel (BRA – Porto, Galatasaray)

27: Giovane Elber (BRA – Bayern München, Lyon)



Giocatori sudamericani** con più presenze nelle competizioni UEFA per club*



160: Javier Zanetti (ARG – Inter Milan)

155: Daniel Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Paris)

144: Roberto Carlos (BRA – Inter Milan, Real Madrid, Fenerbahçe)

139: Lionel Messi (ARG – Barcelona)

127: Luisão (BRA – Benfica)

124: Fernandinho (BRA – Shakhtar Donetsk, Man. City)

111: Claudio Pizarro (PER – Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

110: Javier Mascherano (ARG – Liverpool, Barcelona)

109: Esteban Cambiasso (ARG – Real Madrid, Inter Milan, Olympiacos)

106: Gonzalo Higuaín (ARG – Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, Chelsea)



Migliori cannonieri sudamericani** nelle competizioni UEFA per club*

115: Lionel Messi (ARG – Barcelona)

59: Sergio Agüero (ARG – Atlético Madrid, Manchester City)

50: Alfredi Di Stéfano (ARG – Real Madrid)

48: Edinson Cavani (URU – Palermo, Napoli, Paris)

48: Radamel Falcao (COL – Porto, Atlético Madrid, Monaco)

48: Claudio Pizarro (PER – Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

42: Luis Suárez (URU – Ajax, Liverpool, Barcelona)

40: Sonny Anderson (BRA – Servette, Monaco, Barcelona, Lyon, Villarreal)

39: Hernán Crespo (ARG – Parma, Inter Milan, Chelsea, AC Milan, Genoa)

39: Rivaldo (BRA – Barcelona, AC Milan, Olympiacos)

I detentori dei record nelle competizioni UEFA per club dei 12 paesi partecipanti alla Copa América CONMEBOL.

David Pizarro ©Getty Images

Antonio Valencia ©Getty Images

Argentina

Presenze CC/UCL: 135 – Lionel Messi (Barcelona)

Gol CC/UCL: 112 – Lionel Messi (FC Barcelona)

Presenze comp. UEFA club: 160 – Javier Zanetti (FC Internazionale Milano)

Gol comp. UEFA club: 115 – Lionel Messi (FC Barcelona)



Bolivia

Presenze CC/UCL: 13 – Erwin Sánchez (Boavista FC)

Gol CC/UCL: 3 – Erwin Sánchez (Boavista FC)

Presenze comp. UEFA club: 36 – Erwin Sánchez (SL Benfica, Boavista FC)

Gol comp. UEFA club: 6 – Erwin Sánchez (SL Benfica, Boavista FC)



Brasile

Presenze CC/UCL: 128 – Roberto Carlos (FC Internazionale Milano, Real Madrid CF, Fenerbahçe SK)

Gol CC/UCL: 32 – Neymar (FC Barcelona, PSG)

Presenze comp. UEFA club: 155 – Daniel Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG)

Gol comp. UEFA club: 40 – Sonny Anderson (Servette FC, AS Monaco FC, FC Barcelona, Olympique Lyonnais, Villarreal CF)



Cile

Presenze CC/UCL: 65 – Arturo Vidal (Juventus, Bayern)

Gol CC/UCL: 14 – Arturo Vidal (Juventus, Bayern)

Presenze comp. UEFA club: 89 – Arturo Vidal (Leverkusen, Juventus, Bayern)

Gol comp. UEFA club: 21 – Iván Zamorano (Real Madrid CF, FC Internazionale Milano)



Colombia

Presenze CC/UCL: 68 – Iván Córdoba (FC Internazionale Milano)

Gol CC/UCL: 14 – Radamel Falcao (Porto, Atlético Madrid), Jackson Martínez (FC Porto)

Presenze comp. UEFA club: 92 – Iván Córdoba (FC Internazionale Milano)

Gol comp. UEFA club: 48 – Radamel Falcao (FC Porto, Club Atlético de Madrid)



Ecuador

Presenze CC/UCL: 42 – Antonio Valencia (Villarreal CF, Manchester United FC)

Gol CC/UCL: 6 – Antonio Valencia (Villarreal CF, Manchester United FC)

Presenze comp. UEFA club: 65 – Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit)

Gol comp. UEFA club: 12 – Felipe Caicedo (FC Basel 1893, Manchester City FC, Sporting Clube de Portugal, FC Lokomotiv Moskva, Lazio)

Roque Santa Cruz ©AFP/Getty Images

Paolo Montero ©Bongarts

Paraguay

Presenze CC/UCL: 61 – Roque Santa Cruz (FC Bayern München, Málaga CF)

Gol CC/UCL: 12 – Óscar Cardozo (SL Benfica)

Presenze comp. UEFA club: 93 – Óscar Cardozo (SL Benfica, Trabzonspor AŞ, Olympiacos)

Gol comp. UEFA club: 35 – Óscar Cardozo (SL Benfica, Trabzonspor AŞ)



Perù

Presenze CC/UCL: 76 – Claudio Pizarro (SV Werder Bremen, FC Bayern München, Chelsea FC, PER)

Gol CC/UCL: 24 – Claudio Pizarro (SV Werder Bremen, FC Bayern München, Chelsea FC, PER)

Presenze comp. UEFA club: 111 – Claudio Pizarro (SV Werder Bremen, FC Bayern München, Chelsea FC, PER)

Gol comp. UEFA club: 48 – Claudio Pizarro (SV Werder Bremen, FC Bayern München, Chelsea FC, PER)



Uruguay

Presenze CC/UCL: 63 – Maxi Pereira (Benfica, Porto)

Gol CC/UCL: 34 – Edinson Cavani (Napoli, Paris)

Presenze comp. UEFA club: 100 – Diego Godín (Villarreal, Atlético Madrid)

Gol comp. UEFA club: 48 – Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris)



Venezuela

Presenze CC/UCL: 12 – José Rondón (FC Zenit)

Gol CC/UCL: 4 – José Rondón (FC Zenit)

Presenze comp. UEFA club: 38 – José Rondón (FC Rubin Kazan, FC Zenit)

Gol comp. UEFA club: 18 – José Rondón (FC Rubin Kazan, FC Zenit)

*Per competizioni UEFA per club si intendono Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, Coppa UEFA/UEFA Europa League, Coppa Intercontinentale, Coppa delle Coppe UEFA, Supercoppa UEFA e Coppa Intertoto UEFA

**Per sudamericani si intendono i giocatori appartenenti alle dieci federazioni nazionali affiliate al CONMEBOL; i giocatori del Suriname e della Guyana non sono conteggiati