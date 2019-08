Info club: Feyenoord

Feyenoord

Anno di fondazione: 1908

Soprannome: De Trots van Zuid (L'Orgoglio del Sud)

Successi in competizioni UEFA per club (secondi posti tra parentesi)

• Coppa dei Campioni (1): 1970

• Coppa UEFA (2): 1974, 2002

Successi nazionali (il più recente tra parentesi)

Campionati: 15 (2017)

Coppe d'Olanda: 13 (2018)

Risultati nelle ultime dieci partecipazioni europee (UEFA Europa League se non indicato diversamente)

2018/19: terzo turno di qualificazione

2017/18: fase a gironi UEFA Champions League

2016/17: fase a gironi

2015/16: non ha partecipato a competizioni UEFA per club

2014/15: sedicesimi di finale (proveniente dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2013/14: spareggi

2012/13: spareggi (proveniente dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2011/12: non ha partecipato a competizioni UEFA per club

2010/11: spareggi

2009/10: non ha partecipato a competizioni UEFA per club



Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

9-0: Feyenoord - Rumelange

13/09/72, andata primo turno Coppa UEFA

• Vittoria esterna più ampia

0-12: Rumelange - Feyenoord

27/09/72, ritorno primo turno Coppa UEFA

• Sconfitta casalinga più ampia

0-4: Feyenoord - Manchester City

13/09/17, fase a gironi UEFA Champions League

• Sconfitta esterna più ampia

5-0: Real Madrid - Feyenoord

22/09/65, ritorno preliminari Coppa dei Campioni

Coppa UEFA/UEFA Europa League

• Vittoria casalinga più ampia

9-0: Feyenoord - Rumelange (vedi sopra)

• Vittoria esterna più ampia

0-12: Rumelange - Feyenoord (vedi sopra)

• Sconfitta casalinga più ampia

0-3: Feyenoord - Stoccarda

29/09/98, ritorno primo turno

• Sconfitta esterna più ampia

5-1: Borussia Mönchengladbach - Feyenoord

22/10/86, andata secondo turno

4-0: due volte, la più recente contro il Trenčín

09/08/18, andata terzo turno di qualificazione