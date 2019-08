Info club: Slovan Bratislava

ŠK Slovan Bratislava

Anno di fondazione: 1919

Soprannome: Belasí (Azzurri)

Titoli in competizioni UEFA per club

• Coppa delle Coppe UEFA (1): 1969

Titoli a livello nazionale (il più recente tra parentesi)

Campionati: 21 (2019)

Coppe di Slovacchia: 20 (2018)

Ultime dieci stagioni (Coppa URFA/UEFA Europa League se non indicato diversamente)

2018/19: terzo turno di qualificazione

2017/18: secondo turno di qualificazione

2016/17: secondo turno di qualificazione

2015/16: terzo turno di qualificazione

2014/15: group stage (having transferred from UEFA Champions League play-offs)

2013/14: secondo turno preliminare UEFA Champions League

2012/13: secondo turno preliminare

2011/12: fase a gironi (dopo il terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2010/11: spareggi

2009/10: spareggi (dopo il terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

Record

Comeptizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

8-1: Slovan - HPS Helsinki

19/10/63, turno preliminare di Coppa dei Campioni, ritorno

• Vittoria esterna più ampia

0-6: Europa - Slovan

02/07/15, UEFA Europa League, andata primo turno

• Sconfitta casalinga più pesante

0-3: Slovan - GNK Dinamo Zagreb

14/09/00, primo turno di CoppaUEFA, andata

• Sconfitta esterna più pesante

6-0: Tottenham Hotspur FC - Slovan

14/03/63, quarti di finale di Coppa delle Coppe, ritorno

Coppa UEFA/UEFA Europa League

• Vittoria casalinga più ampia

6-0: Slovan - FK Vojvodina

13/09/72, andata primo turno

• Vittoria esterna più ampia

0-6: Europa - Slovan (vedi sopra)

• Sconfitta casalinga più pesante

0-3: Slovan - GNK Dinamo Zagreb (vedi sopra)

• Sconfitta esterna più pesante

5-0: BSC Young Boys - Slovan

18/09/14, fase a gironi

5-0: AFC Ajax - Slovan

20/08/09, andata spareggi