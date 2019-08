Info club: Eintracht

Eintracht Frankfurt

Anno di fondazione: 1899

Soprannome: Adler (aquile)

Titoli in competizioni per club UEFA (secondo posto tra parentesi)

• Coppa dei Campioni: (1960)

• Coppa UEFA: 1980

Titoli nazionali (più recente tra parentesi)

Campionato: 1 (1959)

Coppa di Germania: 5 (2018)

Ultimi dieci anni in Europa (Coppa UEFA/UEFA Europa League se non specificato)



2017/18: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2016/17: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2015/16: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2014/15: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2013/14: sedicesimi

2012/13: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2011/12: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2010/11: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2009/10: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

2008/09: non ha partecipato a competizioni per club UEFA

Record

Competizioni per club UEFA

• Vittoria interna più ampia

9-0: Eintracht - Widzew Łódź

30/09/92, ritorno primo turno Coppa UEFA

• Vittoria esterna più ampia

0-6: Dinamo Moskva - Eintracht

14/09/93, andata primo turno Coppa UEFA

• Sconfitta interna più ampia

2-3: Eintracht - FC Dynamo Kyiv

23/10/74, andata secondo turno Coppa delle Coppe UEFA

1-2: in tre occasioni, la più recente contro il Palermo

19/10/06, fase a gironi Coppa UEFA

0-1: Eintracht - KAA Gent

06/11/91, ritorno secondo turno Coppa UEFA

• Sconfitta esterna più ampia

5-0: Brøndby - Eintracht

19/09/90, andata primo turno Coppa UEFA

Coppa UEFA/UEFA Europa League

• Vittoria interna più ampia

9-0: Eintracht - Widzew Łódź (vedi sopra)

• Vittoria esterna più ampia

0-6: FC Dinamo Moskva - Eintracht (vedi sopra)

• Sconfitta interna più ampia

1-2 twice, most recently - Palermo (vedi sopra)

0-1: Eintracht - KAA Gent (vedi sopra)

• Sconfitta esterna più ampia

5-0: Brøndby - Eintracht (vedi sopra)