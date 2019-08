Info club: Trabzonspor

Trabzonspor AŞ

Anno di fondazione: 1967

Soprannome: Karadeniz Fırtınası (Tempesta del Mar Nero), Bordo-Mavililer (I Violacei)

Titoli in competizioni UEFA per club (sconfitte in finale tra parentesi)

• Nessunno

Titoli nazionali (tra parentesi il più recente)

Campionati: 6 (1984)

Coppa di Turchia: 8 (2010)

Piazzamenti in Europa negli ultimi dieci anni (da intendersi in Coppa UEFA/UEFA Europa League, se non indicato diversamente)



2017/18: non ha partecipato a competizioni UEFA

2016/17: non ha partecipato a competizioni UEFA

2015/16: terzo turno di qualificazione

2014/15: sedicesimi di finale

2013/14: sedicesimi di finale

2012/13: spareggi

2011/12: sedicesimi (con passaggio dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2010/11: spareggi

2009/10: spareggi

2008/09: non ha preso parte a competizioni UEFA

2007/08: terzo turno Coppa UEFA Intertoto

2006/07: primo turno

2005/06: secondo turno preliminare UEFA Champions League

2004/05: primo turno (con passaggio dal terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2003/04: primo turno



Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

6-0: Trabzonspor - KF Vllaznia

08/07/07, andata secondo turno Coppa UEFA Intertoto

• Vittoria esterna più ampia

0-4: KF Vllaznia - Trabzonspor

14/07/07, ritorno secondo turno Coppa UEFA Intertoto

• Sconfitta casalinga più ampia

0-4: Trabzonspor - SSC Napoli

19/02/15, andata sedicesimi UEFA Europa League

• Sconfitta esterna più ampia

7-2: FC Barcelona - Trabzonspor

03/10/90, ritorno primo turno Coppa delle Coppe UEFA

Coppa UEFA/UEFA Europa League

• Vittoria casalinga più ampia

4-1: Trabzonspor - ŠK Slovan Bratislava

20/08/96, ritorno preliminari

4-1: Trabzonspor - Olympique Lyonnais

06/11/91, ritorno secondo turno

• Vittoria esterna più ampia

0-3: Derry City FC - Trabzonspor

25/07/13, ritorno secondo turno preliminare

• Sconfitta casalinga più ampia

0-4: Trabzonspor - SSC Napoli (vedi sopra)

• Sconfitta esterna più ampia

5-1: Wisła Kraków - Trabzonspor

11/08/98, andata secondo turno preliminare