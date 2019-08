Info club: Standard

R. Standard de Liège

Anno di fondazione: 1898

Soprannome: Les Rouches (I Rossi)

Titoli in competizioni UEFA per club (sconfitte in finale tra parentesi)

• Coppa delle Coppe UEFA: (2018)

Titoli in competizioni nazionali (il più recente tra paraentesi)

Campionati: 10 (2009)

Coppe di Belgio: 8 (2011)

Ultimi dieci anni in Europa (UEFA Europa League/Coppa UEFA se non indicato diversamente)

2018/19:

2017/18: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

2016/17: fase a gironi

2015/16: spareggi

2014/15: fase a gironi (dopo il terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2013/14: fase a gironi

2012/13: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

2011/12: ottavi di finale (dopo il terzo turno preliminare di UEFA Champions League)

2010/11: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

2009/10: quarti di finale (dopo il terzo turno preliminare di UEFA Champions League)





Record

Competizioni UEFA per club

• Vittoria casalinga più ampia

9-0: Standard - Floriana FC

01/10/81, primo turno di Coppa delle Coppe UEFA, ritorno

• Vittoria esterna più ampia

1-4: 1. FC Dynamo Dresden - Standard

10/12/80, terzo turno di Coppa UEFA, ritorno

0-3: in quattro occasioni, la più recente contro il Panathinaikos

03/11/16, fase a gironi di UEFA Europa League

• Sconfitta casalinga più pesante

0-7: Standard - Arsenal FC

03/11/93, secondo turno di Coppa delle Coppe UEFA, ritorno

• Sconfitta esterna più ampia

5-1: Sevilla - Standard

20/09/18, fase a gironi UEFA Europa League

4-0: in quattro occasioni, la più recente Dcontro l'Hannover 96

15/03/12, ritorno ottavi UEFA Europa League

UEFA Europa League/Coppa UEFA

• Vittoria casalinga più ampia

6-1: Standard - Ards FC

19/09/73, ritorno primo turno

5-0: Standard - Portadown FC

16/09/92, andata primo turno

• Vittoria esterna più ampia

1-4: 1. FC Dynamo Dresden - Standard (vedi sopra)

0-3: in tre occasioni, la più recente contro il Panathinaikos (vedi sopra)

• Sconfitta casalinga più pesante

1-7: Standard - Athletic Club Bilbao

16/12/04, fase a gironi

• Sconfitta esterna più pesante

5-1: Sevilla - Standard (vedi sopra)

4-0: in due occasioni, la più recente contro Hannover 96 (vedi sopra)