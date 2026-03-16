I temi delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League

Il Ferencváros va a Braga con due gol di vantaggio, mentre due partite sono in parità e le altre restano in bilico agli ottavi di finale di UEFA Europa League.

UEFA.com presenta in anteprima le gare di ritorno.

Braga - Ferencváros (tot.: 0-2)

La storia: il Ferencváros è in vantaggio di due gol e punta a diventare il primo club ungherese a raggiungere i quarti di finale di una competizione europea dopo 41 anni. Tuttavia, il tecnico Robbie Keane dichiara "siamo solo a metà" dopo la vittoria per 2-0 nella gara d'andata della scorsa settimana.

"Sappiamo che sarà difficile giocare fuori casa, ma ci siamo dati una grande opportunità", ha detto. Il Braga dovrà tentare una grande rimontare per vincere il settimo doppio confronto consecutivo nelle competizioni UEFA.

Highlights Europa League: Ferencváros - Braga 2-0

Freiburg - Genk (tot. 0-1)

La storia: "Tutto è possibile nella partita di ritorno", ha commentato l'allenatore del Friburgo, Julian Schuster, dopo la sconfitta per 1-0 all'andata. In effetti, la situazione rimane molto aperta dopo l'unico gol di Zakaria El Ouahdi.

"Abbiamo una bella sensazione", ha detto il capitano della squadra belga, Bryan Heynen, a UEFA.com mentre la sua squadra cerca di mettere la ciliegina sulla torta e approdare ai quarti.

Highlights Europa League: Genk - Freiburg 1-0

Lione - Celta (tot. 1-1)

La storia: l'ottavo di finale tra Lyon e Celta è in bilico in vista della gara di ritorno all'OL Stadium dopo un 1-1. Il tecnico del Lyon, Paulo Fonseca, invita la squadra all'equilibrio nella partita decisiva di giovedì. Il Lione è arrivato primo nella fase campionato con sette vittorie su otto, ma all'andata il Celta si è dimostrato molto resiliente anche in 10 uomini e non si farà intimorire.

L'allenatore del Celta, Claudio Giráldez, ribadisce che la sua squadra è "convinta" di poter raggiungere i quarti di finale. Dopo le numerose occasioni su entrambi i fronti la scorsa settimana, possiamo aspettarci un'altra partita avvincente.

Highlights di Europa League: Celta - Lyon 1-1

Midtjylland - Nottingham Forest (tot. 1-0)

La storia: l'allenatore del Nottingham Forest, Vítor Pereira, esorta i suoi giocatori a ritrovare la vena realizzativa in vista della trasferta contro il Midtjylland. Nonostante il dominio del possesso palla e le 22 occasioni create nella gara d'andata, il Forest è stato beffato all'80' da un colpo di testa del subentrato Guesung Cho, che ha concretizzato il secondo di due tiri nello specchio.

"Abbiamo creato cinque o sei occasioni da gol", ha detto. "Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, perché nel calcio bisogna creare ma anche segnare".

Highlights: Nott'm Forest - Midtjylland 0-1

Real Betis - Panathinaikos (tot. 0-1)

La storia: la gara di andata, molto combattuta, è stata decisa nel finale da un rigore di Vicente Taborda, che ha regalato al Panathinaikos il più esiguo dei vantaggi in vista del ritorno a Siviglia.

Entrambe le squadre dovranno fare a meno di giocatori chiave dopo le espulsioni di Anass Zaroury e Diego Llorente ad Atene, ma gli esperti allenatori Rafael Benítez e Manuel Pellegrini avranno senza dubbio un piano ben preciso per puntare ai quarti. I due tecnici si preparano ad affrontarsi per la sesta volta, con un bilancio di due vittorie ciascuno e un pareggio.

Highlights Europa League: Panathinaikos-Real Betis 1-0

Porto - Stoccarda (tot. 2-1)

La storia: l'allenatore dello Stoccarda, Sebastian Hoeness, ritiene che la gara d'andata sia stata persa in "sette o otto minuti" a metà del primo tempo, quando il Porto ha colpito una traversa e poi è andato sul 2-0.

Tuttavia, Hoeness è senza dubbio soddisfatto della reazione della sua squadra, culminata con il gol di Deniz Undav dopo un forcing prolungato. Il collega Francesco Farioli sa bene che il club tedesco è molto pericoloso e ha dichiarato a UEFA.com: "Abbiamo giocato contro una squadra di alto livello, allenata da uno dei migliori tecnici di questa competizione".

Highlights Europa League: Stoccarda - Porto 1-2

Roma - Bologna (tot. 1-1)

La storia: la situazione sembra favorevole alla Roma dopo l’1-1 dell’andata, ma la squadra di Gian Piero Gasperini ha trovato un avversario molto competitivo e si aspetta una sfida altrettanto impegnativa allo stadio Olimpico.

La squadra di Vincenzo Italiano rimpiange le occasioni sprecate dopo il vantaggio di Federico Bernardeschi, ma il centrocampista Tommaso Pobega è incoraggiato da quella prestazione. "Andiamo a Roma per giocare il nostro calcio", ha dichiarato. "All'andata abbiamo avuto le nostre occasioni, ma dovremo sfruttare meglio quelle che avremo da loro".

Statistica: la Roma disputa il suo quarto confronto tutto italiano nelle competizioni UEFA per club: ha perso contro l’Inter in finale di Coppa UEFA 1991, ma ha eliminato la Fiorentina agli ottavi di Europa League 2014/15 e il Milan ai quarti di finale 2023/24.

Highlights di Europa League: Bologna - Roma 1-1

Aston Villa - Lille (tot. 1-0)

La storia: "Abbiamo segnato e vinto, ma non ci adageremo sugli allori", ha detto Ezri Konsa a UEFA.com dopo il successo dell'Aston Villa. Ora, la squadra di Unai Emery vuole "chiudere la pratica" davanti ai propri tifosi.

Il difensore del Lille, Thomas Meunier è rimasto un po' deluso dalla prestazione sottotono della sua squadra, che però è tutt'altro che spacciata. "Niente è ancora deciso", ha dichiarato a UEFA.com. "L'Aston Villa non mi è sembrato così superiore per intensità e ritmo di gioco". ﻿

Highlights Europa League: Lille - Aston Villa 0-1