L'analisi tattica di Europa League: Yusuf trascinatore del Ferencváros

"Bamidele Yusuf è forte, imponente in attacco e anche veloce", ha detto Kristoffer Zachariassen, centrocampista offensivo del Ferencváros dopo l'1-1 col Panathinaikos a Budapest nella settima giornata. "Penso che sia l'inizio di qualcosa di veramente bello".

Questo il pensiero del calciatore della nazionale norvegese sull'impatto di Yusuf nel nuovo tridente offensivo, che ha permesso alla squadra di Robbie Keane di conquistare un punto fondamentale nonostante il pareggio in extremis in casa contro il Panathinaikos di Rafael Benítez in UEFA Europa League.

L'osservatore tecnico UEFA, Haakon Lunov, ha definito il gioco a tutto campo di Yusuf fondamentale per creare occasioni da gol in un incontro combattuto e dominato dalle difese schierate con un 3-4-3 a specchio. "Yusuf è stato una presenza costante nell'attacco del Ferencváros", ha affermato Lunov. "Ha sempre cercato di fare la differenza".

La cronaca della partita

Corsa e intelligenza

Analisi tattica di Europa League: il ruolo chiave di Yusuf

La clip sopra illustra la grande intelligenza di gioco di Yusuf. Lunov ha notato il movimento intelligente di Yusuf non appena il difensore centrale sinistro, Gábor Szalai, ha ricevuto la palla. "Yusuf si sposta per mettere in apprensione il difensore, ma poi adatta la sua corsa per avvicinarsi e ricevere la palla nello spazio", ha spiegato.

Dopo aver trovato Zachariassen sull’esterno, Yusuf coglie l’attimo per attaccare la profondità con una corsa in avanti. "È stata un'accelerazione fondamentale per farsi trovare dal compagno e per dimostrare al difensore di sapersi difendere dal suo attacco", ha aggiunto Lunov. Mentre Yusuf finge di crossare, il terzo attaccante Jonathan Levi si inserisce dalla destra per unirsi a Zachariassen e aumentare il peso offensivo.

Lunov ha sottolineato l'importanza del lavoro degli attaccanti per arrivare sul lato del campo dove si trova la palla per riceverla. "È una sfida avere l'energia e la forza di seguire la palla mentre passa da un lato all'altro durante la fase di costruzione", ha affermato. "Gli attaccanti devono comunque avere la voglia di sfruttare lo spazio creato gettandosi negli spazi, proprio come fatto da Yusuf".

Creare e tirare in porta

Analisi tattica di Europa League: creatività e finalizzazione

Il video qui sopra mostra l'azione che ha portato al rigore trasformato da Yusuf per il gol di apertura. È un'altra dimostrazione delle qualità dell'attaccante e dell'intesa con Zachariassen e Levi. Dopo aver recuperato palla, assistiamo a un brillante uno contro uno di Levi, che supera il suo avversario a centrocampo e avanza verso il centro.

Notate come il nigeriano attacchi lo spazio lasciato libero dal difensore centrale sinistro del Panathinaikos, saltando per chiudere Levi. "Una volta che Yusuf riceve la palla, la difende efficacemente e poi si muove per prepararsi al cross", ha detto Lunov.

Secondo Lunov, la mossa intelligente del ventiquattrenne di tagliare verso il palo più lontano è stata fondamentale. "Il suo posizionamento distrae il difensore centrale più esterno [Erik Palmer-Brown], che arretra di conseguenza creando lo spazio necessario a Zachariassen per raccogliere la palla e tirare in porta".

Il tiro di sinistro di Yusuf dal dischetto ha aggiunto la calma sotto pressione all'elenco dei punti di forza fisici, tecnici e mentali dimostrati durante gli 80 minuti in campo.