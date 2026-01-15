I temi della settima giornata di Europa League
giovedì 15 gennaio 2026
Mentre la fase campionato di UEFA Europa League si avvia alla conclusione, diverse squadre continuano a lottare per la qualificazione alla fase successiva.
Per diverse squadre, la settima giornata della fase campionato di UEFA Europa League sarà pressoché decisiva.
UEFA.com passa in rassegna le trame e le statistiche più interessanti della prossima tornata di incontri.
Partite delle 18:45 CET
Feyenoord - Sturm Graz
Fenerbahçe - Aston Villa
PAOK - Real Betis
Viktoria Plzeň - Porto
Young Boys - Lyon
Freiburg - Maccabi Tel-Aviv
Bologna - Celtic
Malmö - Crvena Zvezda
Brann - Midtjylland
Partite delle 21:00 CET
Roma - Stuttgart
Utrecht - Genk
Salzburg - Basel
Ferencváros - Panathinaikos
GNK Dinamo - FCSB
Nice - Go Ahead Eagles
Rangers - Ludogorets
Celta - Lille
Braga - Nottingham Forest
Partite di cartello
La storia: per il Feyenoord (30esimo con tre punti) e lo Sturm Graz (29esimo con quattro punti) è in gioco la sopravvivenza nella competizione, motivo per cui una vittoria a Rotterdam è fondamentale. La squadra di Robin van Persie ha bei ricordi dell'ultimo confronto casalingo contro lo Sturm, con una vittoria per 6-0 nella fase a gironi 2022/23. A darle una mano per questa gara ci sarà come sempre il caloroso pubblico del De Kuip.
Statistica: lo Sturm ha perso le ultime otto trasferte europee.
La storia: dopo la deludente sconfitta alla prima giornata contro la GNK Dinamo, il Fenerbahçe ha collezionato tre vittorie e un pareggio, ipotecando almeno un piazzamento tra le prime 24. Il Villa si è invece qualificato alla fase a eliminazione diretta con la vittoria per 2-1 a Basilea alla sesta giornata e prova a conquistare la qualificazione matematica agli ottavi di finale. Le squadre si sono incontrate l'ultima volta al primo turno di Coppa UEFA nel 1977: il Villa ha trionfato complessivamente per 6-0 e ha poi raggiunto i quarti di finale.
Statistica: Kerem Aktürkoğlu del Fenerbahçe ha segnato in tre partite su sei finora, per un totale di quattro gol.
La storia: Stoccarda e Roma hanno entrambe quattro vittorie e due pareggi e, trovandosi rispettivamente al nono e decimo posto, lottano per un posto tra le prime otto in classifica. Lo Stoccarda ha qualche speranza perché sia il Lille che il Viktoria Plzeň hanno già vinto allo stadio Olimpico in questa stagione, ma ha ottenuto solo tre vittorie nelle ultime 10 trasferte europee (P1 S6).
Statistica: questa è la prima sfida ufficiale tra le due squadre.
La storia: dopo tre vittorie consecutive a inizio stagione, il Braga è stato leggermente più incostante, con una sconfitta casalinga per 4-3 contro il Genk, un pareggio in casa dei Rangers e una vittoria in casa del Nizza. La formazione portoghese è ancora settima ma affronta una dura prova contro il Nottingham Forest, che in questa fase di campionato ha già battuto il Porto 2-0 alla terza giornata ed è salito all'undicesimo posto dopo un inizio difficile.
Statistica: la sconfitta contro il Genk è stata l'unica per il Braga nelle ultime 13 partite europee (V10 P2).
Altri spunti
- Il trequartista Petar Stanić del Ludogorets guida la classifica marcatori con sei gol, di cui quattro nelle ultime due partite, e cerca di consolidare il suo vantaggio nella trasferta contro i Rangers.
- In una sorta di derby del nord, i norvegesi del Brann, attualmente 22esimi, sfidano i danesi del Midtjylland, che hanno vinto cinque partite su sei e hanno suggellato la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.
- Il Nice, ancora a zero punti, gioca per l'orgoglio dopo l'eliminazione matematica alla sesta giornata, ma spera di dare qualche soddisfazione ai tifosi partendo forte contro i Go Ahead Eagles, 28esimi.