Gli acquisti di gennaio possono giocare nella fase campionato o a eliminazione diretta di Champions League, Europa League e Conference League?

Quali sono le regole per gli acquisti di gennaio?

Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta.

Inoltre, i club che partecipano ai campionati che iniziano e finiscono nello stesso anno solare hanno diritto a iscrizioni aggiuntive solo in specifici casi.

Quando saranno confermate le modifiche alle rose delle squadre?

I club hanno tempo fino alle 24:00 CET di giovedì 5 febbraio per comunicare le modifiche alle liste. Una volta che tutte le modifiche saranno state approvate dalla UEFA per ogni competizione, l'elenco completo degli ingressi e uscite per squadra sarà pubblicato su UEFA.com.

Gli ingressi eccellenti di gennaio UEFA via Getty Images Khvicha Kvaratskhelia (dal Napoli al Paris, 2025)

Luis Díaz (dal Porto al Liverpool, 2022)

Erling Haaland (dal Salzburg al Dortmund, 2020)

Pepe (dal Beşiktaş al Porto, 2019)

Virgil van Dijk (dal Southampton al Liverpool, 2018)

Cosa dicono i regolamenti sui cambi di squadra?

32.01: dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, ogni club può registrare un massimo di tre nuovi giocatori per le restanti partite della competizione in corso. Tali iscrizioni devono essere formalizzate entro e non oltre il 5 febbraio 2025 (24:00 CET).

32.02: In via eccezionale e fatto salvo il paragrafo 32.01, i club che partecipano a campionati nazionali che iniziano e finiscono nello stesso anno solare hanno diritto a iscrizioni aggiuntive di giocatori nei seguenti casi:

a. Se più di cinque giocatori dell'elenco A di un club non sono più registrati dalla loro federazione nazionale come giocatori del club in questione dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, il club può registrare un giocatore aggiuntivo, cioè un totale di quattro nuovi giocatori per le restanti partite della competizione in corso.

b. Se più di sette giocatori dell'elenco A del club non sono più registrati dalla loro federazione nazionale come giocatori del club in questione dopo il completamento della fase campionato e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, il club può registrare due giocatori aggiuntivi, cioè un totale di cinque nuovi giocatori eleggibili, per le restanti partite della competizione in corso.

Le iscrizioni di questi giocatori devono essere formalizzate entro e non oltre il 5 febbraio 2025 (24:00 CET).

32.03: tutti o alcuni dei giocatori della suddetta quota possono essere stati schierati per un'altra squadra nella fase di qualificazione, negli spareggi o nella fase campionato della UEFA Champions League, della UEFA Europa League o della UEFA Conference League.

32.04: se il tesseramento di questi nuovi giocatori fa sì che il numero di giocatori della Lista A superi i 25, la società deve rimuovere il numero necessario di giocatori attualmente in lista per ridurre nuovamente la Lista A a 25 giocatori. La quota di giocatori formati localmente deve essere rispettata quando si iscrivono nuovi giocatori.

Per ulteriori informazioni, clicca sulla competizione di riferimento: regolamento UEFA Champions League / regolamento UEFA Europa League / regolamento UEFA Conference League

