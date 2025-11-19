Anteprima quinta giornata Europa League: Aston Villa sull'onda del ricordo, Roma contro l'impeccabile Midtjylland

Alla quinta giornata, l'Aston Villa spera di rivivere le belle sensazioni della scorsa stagione, la Roma affronta il Midtjylland a punteggio pieno e si rigiocano due precedenti finali di Coppa dei Campioni.

UEFA.com passa in rassegna le storie e le statistiche più importanti.

Classifica

Partite delle 18:45 CET

Roma - Midtjylland

Aston Villa - Young Boys

Porto - Nice

Viktoria Plzeň - Freiburg

Fenerbahçe - Ferencváros

Feyenoord - Celtic

Lille - GNK Dinamo

PAOK - Brann

Ludogorets - Celta



Partite delle 21:00 CET

Bologna - Salzburg

Crvena Zvezda - FCSB

Go Ahead Eagles - Stuttgart

Genk - Basel

Maccabi Tel-Aviv - Lyon

Nottingham Forest - Malmö

Panathinaikos - Sturm Graz

Rangers - Braga

Real Betis - Utrecht

Partite di cartello

Aston Villa - Young Boys

La storia: la trasferta contro lo Young Boys della scorsa stagione è stata un'occasione di festa per l'Aston Villa, che ha vinto 3-0 al suo ritorno in Coppa dei Campioni UEFA/Champions League dopo 41 anni di assenza. Mentre il Villa cerca di rivivere quelle sensazioni, la squadra di Berna cerca il riscatto dopo la sconfitta per 4-0 contro il PAOK; non sarà facile, perché l'undici di Unai Emery ha vinto due gare casalinghe su due nella fase campionato.

Statistica: l'Aston Villa è secondo per possesso palla (59,2%) e precisione nei passaggi (88%, a pari merito con il Celta) nella fase campionato. È anche una delle sole quattro squadre ad aver registrato tre clean sheet.

L'Aston Villa festeggia la vittoria contro lo Young Boys a settembre 2024 AFP via Getty Images

Roma - Midtjylland

La storia: dopo una vittoria che fa bene al morale contro i Rangers, la Roma vuole mantenere lo slancio e rimediare agli errori precedenti in casa. "Sarà importante, perché avendo già perso due partite in casa dobbiamo rimediare con altri tre punti", ha detto Lorenzo Pellegrini pensando al Midtjylland, unica squadra ancora a punteggio pieno. "È bellissimo giocare in questa squadra in questo momento", ha commentato il centrocampista Philip Billing dopo l'ultima vittoria contro il Celtic.

Statistica: la Roma ha totalizzato più vittorie in Coppa UEFA/Europa League di qualsiasi altra squadra, superando il Tottenham con il 99°successo alla quinta giornata.

Highlights Europa League: Rangers - Roma 0-2

Feyenoord - Celtic

La storia: Feyenoord e Celtic vogliono iniziare bene la seconda metà della fase campionato dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle prime quattro partite. In vista dell'incontro a Rotterdam prevale un senso di rivincita: la sconfitta contro lo Stuttgart ha duramente scosso la fiducia di Robin van Persie (che però ha dichiarato "questo gioco è esattamente la strada che vogliamo prendere"), mentre il capitano del Celtic, Callum McGregor, ha comunque apprezzato l'impegno dei suoi compagni nella sconfitta per 3-1 contro il Midtjylland.

Statistica: le due squadre si sono affrontate nella finale della Coppa dei Campioni del 1970. Il Feyenoord ha vinto 2-1 ai tempi supplementari, aggiudicandosi il suo primo e finora unico titolo nella competizione.

Il Feyenoord festeggia la vittoria della Coppa dei Campioni 1970 Popperfoto via Getty Images

Nottingham Forest - Malmö

La storia: dopo lo 0-0 contro lo Sturm Graz, il Nottingham Forest è 23° a metà della fase campionato. Per il tecnico Sean Dyche, la precisione nelle finalizzazioni sarà la chiave per scalare la classifica. "Abbiamo controllato il primo tempo, ma per vincere devi segnare e questa è la mia più grande lamentela", ha commentato. Il Malmö non ha ancora vinto (P1 S3) ma, come il Forest, crede che la concretezza sia l'unico ingrediente mancante. "Se manchi queste occasioni, in Europa vieni punito", ha concluso l'attaccante Sead Hakšabanović dopo la sconfitta contro il Panathinaikos.

Statistica: anche questa è la riedizione una finale di Coppa dei Campioni. Il Forest ha infatti battuto la squadra svedese 1-0 nel 1979, conquistando il primo di due titoli (il secondo è arrivato un anno dopo).

