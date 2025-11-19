Anteprima quinta giornata Europa League: Aston Villa sull'onda del ricordo, Roma contro l'impeccabile Midtjylland
mercoledì 19 novembre 2025
Aumenta la pressione mentre comincia la seconda metà della fase campionato di UEFA Europa League 2025/26.
Alla quinta giornata, l'Aston Villa spera di rivivere le belle sensazioni della scorsa stagione, la Roma affronta il Midtjylland a punteggio pieno e si rigiocano due precedenti finali di Coppa dei Campioni.
UEFA.com passa in rassegna le storie e le statistiche più importanti.
Partite delle 18:45 CET
Roma - Midtjylland
Aston Villa - Young Boys
Porto - Nice
Viktoria Plzeň - Freiburg
Fenerbahçe - Ferencváros
Feyenoord - Celtic
Lille - GNK Dinamo
PAOK - Brann
Ludogorets - Celta
Partite delle 21:00 CET
Bologna - Salzburg
Crvena Zvezda - FCSB
Go Ahead Eagles - Stuttgart
Genk - Basel
Maccabi Tel-Aviv - Lyon
Nottingham Forest - Malmö
Panathinaikos - Sturm Graz
Rangers - Braga
Real Betis - Utrecht
Partite di cartello
La storia: la trasferta contro lo Young Boys della scorsa stagione è stata un'occasione di festa per l'Aston Villa, che ha vinto 3-0 al suo ritorno in Coppa dei Campioni UEFA/Champions League dopo 41 anni di assenza. Mentre il Villa cerca di rivivere quelle sensazioni, la squadra di Berna cerca il riscatto dopo la sconfitta per 4-0 contro il PAOK; non sarà facile, perché l'undici di Unai Emery ha vinto due gare casalinghe su due nella fase campionato.
Statistica: l'Aston Villa è secondo per possesso palla (59,2%) e precisione nei passaggi (88%, a pari merito con il Celta) nella fase campionato. È anche una delle sole quattro squadre ad aver registrato tre clean sheet.
La storia: dopo una vittoria che fa bene al morale contro i Rangers, la Roma vuole mantenere lo slancio e rimediare agli errori precedenti in casa. "Sarà importante, perché avendo già perso due partite in casa dobbiamo rimediare con altri tre punti", ha detto Lorenzo Pellegrini pensando al Midtjylland, unica squadra ancora a punteggio pieno. "È bellissimo giocare in questa squadra in questo momento", ha commentato il centrocampista Philip Billing dopo l'ultima vittoria contro il Celtic.
Statistica: la Roma ha totalizzato più vittorie in Coppa UEFA/Europa League di qualsiasi altra squadra, superando il Tottenham con il 99°successo alla quinta giornata.
La storia: Feyenoord e Celtic vogliono iniziare bene la seconda metà della fase campionato dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle prime quattro partite. In vista dell'incontro a Rotterdam prevale un senso di rivincita: la sconfitta contro lo Stuttgart ha duramente scosso la fiducia di Robin van Persie (che però ha dichiarato "questo gioco è esattamente la strada che vogliamo prendere"), mentre il capitano del Celtic, Callum McGregor, ha comunque apprezzato l'impegno dei suoi compagni nella sconfitta per 3-1 contro il Midtjylland.
Statistica: le due squadre si sono affrontate nella finale della Coppa dei Campioni del 1970. Il Feyenoord ha vinto 2-1 ai tempi supplementari, aggiudicandosi il suo primo e finora unico titolo nella competizione.
La storia: dopo lo 0-0 contro lo Sturm Graz, il Nottingham Forest è 23° a metà della fase campionato. Per il tecnico Sean Dyche, la precisione nelle finalizzazioni sarà la chiave per scalare la classifica. "Abbiamo controllato il primo tempo, ma per vincere devi segnare e questa è la mia più grande lamentela", ha commentato. Il Malmö non ha ancora vinto (P1 S3) ma, come il Forest, crede che la concretezza sia l'unico ingrediente mancante. "Se manchi queste occasioni, in Europa vieni punito", ha concluso l'attaccante Sead Hakšabanović dopo la sconfitta contro il Panathinaikos.
Statistica: anche questa è la riedizione una finale di Coppa dei Campioni. Il Forest ha infatti battuto la squadra svedese 1-0 nel 1979, conquistando il primo di due titoli (il secondo è arrivato un anno dopo).
Altri spunti
- Friburgo e Celta cercano di consolidare le importanti vittorie della quarta giornata facendo visita rispettivamente a Viktoria Plzeň e Ludogorets.
- I Rangers, ancora senza vittorie, sperano di sbloccarsi contro il Braga, che alla quarta giornata ha perso i primi punti dopo una spettacolare gara da sette gol contro il Genk.
- Il Porto affronta il Nizza, unica altra squadra in attesa dei primi punti, dopo un 1-1 a Utrecht.