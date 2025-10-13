Europa League: i temi della terza giornata

Aston Villa, Porto e GNK Dinamo sognano in grande mentre Nottingham Forest, Celtic e Feyenoord cercano il riscatto alla terza giornata di UEFA Europa League.

Classifica

Partite di cartello

La storia: la prima partita europea in casa del Forest in tre decenni si è conclusa con una delusione davanti ai propri tifosi, la sconfitta per 3-2 contro il Midtjylland. Riprendersi non sarà semplice, perché a Nottingham arriverà una delle squadre più in forma d’Europa: il Porto. La formazione di Francesco Farioli ha infatti centrato nove vittorie su nove, l’ultima grazie al gol decisivo nel finale di Rodrigo Mora contro il Crvena Zvezda.

Statistica: il centrocampista del Forest, Morgan Gibbs-White, è uno dei cinque giocatori che hanno servito due assist in Europa League.

Highlights Europa League: Porto - Crvena Zvezda 2-1

La storia: dopo il trionfo per 2-0 sul campo del Feyenoord, l’Aston Villa si prepara a un’altra trasferta nei Paesi Bassi. La squadra inglese è una delle sette a punteggio pieno finora, e una delle tre a non aver ancora subito gol. Dall’altra parte, l’attaccante Milan Smit proverà a interrompere la solida striscia difensiva dei Villans, dopo aver firmato una doppietta nella prima storica vittoria dei Go Ahead Eagles in Europa League alla seconda giornata. “Un vero numero 9”, ha dichiarato il capitano Mats Deijl parlando del giovane centravanti.

Statistica: il Villa è imbattuto da sei partite contro le squadre dei Paesi Bassi (5 vittorie, 1 sconfitta), mentre il capitano John McGinn ha segnato nelle ultime tre partite europee.

Highlights Europa League: Feyenoord - Aston Villa 0-2

La storia: battute da Aston Villa e Go Ahead Eagles, Feyenoord e Panathinaikos sono pronte a reagire nella sfida di Rotterdam. Il club dei Paesi Bassi è ancora fermo a zero punti e zero gol dopo due partite della fase campionato: non accadeva dal 2017/18. Il Panathinaikos, invece, può contare su una vittoria all’attivo e sul capocannoniere del torneo: Anass Zaroury, autore di una tripletta alla prima giornata.

Statistica: il Panathinaikos non ha ancora sconfitto una squadra dei Paesi Bassi olandese nella fase a gironi/campionato dell'Europa League dopo cinque tentativi (P1 S4).

Guarda la tripletta di Anass Zaroury al Panathinaikos - Young Boys

Altri spunti