Riepilogo seconda giornata di Europa League: la Roma perde contro il Lille, pari per il Bologna
giovedì 2 ottobre 2025
Nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma perde contro il Lille, mentre il Bologna pareggia contro il Freiburg.
Nella seconda giornata della fase campionato di UEFA Europa League, la Roma perde in casa contro il Lille, il Bologna pareggia tra le mura amiche contro il Freiburg, mentre vincono Midtjylland, Aston Villa, Braga, Fenerbahçe e Lyon.
UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.
Risultati seconda giornata
Roma - Lille 0-1
Fenerbahçe - Nice 2-1
Viktoria Plzeň - Malmö 3-0
Celtic - Braga 0-2
Ludogorets - Real Betis 0-2
FCSB - Young Boys 0-2
Bologna - Freiburg 1-1
Panathinaikos - Go Ahead Eagles 1-2
Brann - Utrecht 1-0
Porto - Crvena Zvezda 2-1
Feyenoord - Aston Villa 0-2
Lyon - Salzburg 2-0
M. Tel-Aviv - GNK Dinamo 1-3
Basel - Stuttgart 2-0
Nott'm Forest - Midtjylland 2-3
Sturm Graz - Rangers 2-1
Celta - PAOK 3-1
Genk - Ferencváros 0-1
Le partite di cartello
Feyenoord - Aston Villa 0-2
Nella sfida del De Kuip, Emiliano Buendía (61') e John McGinn (79') segnano nella ripresa le reti che regalano i tre punti all'Aston Villa, che così ottiene la seconda vittoria in due partite della fase campionato.
Nott'm Forest - Midtjylland 2-3
Il Midtjylland conquista una vittoria sofferta, rovinando il ritorno del Nottingham Forest alle competizioni europee davanti al proprio pubblico, grazie a un avvio arrembante al City Ground. Gli ospiti passano in vantaggio al 18’, con la conclusione ravvicinata di Ousmane Diao.
Il Forest trova il pareggio quattro minuti più tardi con Dan Ndoye, bravo a finalizzare un rapido contropiede. Ma il Midtjylland reagisce subito con Mads Bech, che segna da calcio d’angolo. Nel finale, Valdemar Andreasen blinda la vittoria degli ospiti finalizzando un contropiede, nonostante il rigore trasformato da Chris Wood nei minuti conclusivi.
Roma - Lille 0-1
Hákon Arnar Haraldsson sfrutta un errore difensivo al sesto minuto, segnando la rete che infligge alla Roma la sua prima sconfitta casalinga in Europa League dall'ottobre 2022.
Gli ospiti sfiorano il raddoppio con Osame Sahraoui e chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio anche grazie al grande intervento di Aïssa Mandi su Neil El Aynaoui. I padroni di casa vanno vicini al pareggio con un calcio di rigore, ma Berke Özer si supera per due volte intercettando il doppio rigore di Matìas Soulè all'85'.
Celtic - Braga 0-2
Il Braga batte il Celtic a domicilio e rimane a punteggio pieno dopo due giornate della fase campionato di Europa League. La squadra di Carlos Vicens passa in vantaggio al 20' con una conclusione dalla distanza di Ricardo Horta che non lascia scampo a Kasper Schmeichel.
Nella ripresa il Celtic alza il baricentro alla ricerca del pareggio, ma Lukáš Horníček sventa abilmente le conclusioni di Kieran Tierney e Sebastian Tounekti. A cinque minuti dalla fine, gli ospiti blindano il risultato con la rete di Gabri Martínez da distanza ravvicinata.
Il meglio delle altre partite
- Kerem Aktürkoğlu ha segnato il suo primo gol col Fenerbahçe: la doppietta dell'esterno turco ha regalato la vittoria contro il Nice. Il suo secondo gol è stato il 400° del Fenerbahçe in una competizione europea.
- Le Go Ahead Eagles hanno ottenuto la loro prima vittoria in assoluto in Europa League grazie alla doppietta di Milan Smit messa a segno in sette minuti del secondo tempo del successo in rimonta sul Panathinaikos ad Atene.
- Dopo aver battuto il Salzburg al 93° minuto della prima giornata, alla seconda il Porto vince nuovamente nei minuti finali battendo il Crvena Zvezda con la rete di Rodrigo Mora all'89° minuto.
Terza giornata (23 ottobre)
Ore 18:45 CET
Feyenoord - Panathinaikos
Salzburg - Ferencváros
Fenerbahçe - Stuttgart
Braga - Crvena Zvezda
Lyon - Basel
FCSB - Bologna
Go Ahead Eagles - Aston Villa
Genk - Real Betis
Brann - Rangers
Ore 21:00 CET
Roma - Viktoria Plzeň
Lille - PAOK
Celtic - Sturm Graz
M. Tel-Aviv - Midtjylland
Young Boys - Ludogorets
Freiburg - Utrecht
Nott'm Forest - Porto
Celta - Nice
Malmö - GNK Dinamo