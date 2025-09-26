Seconda giornata Europa League: guida alle partite
venerdì 26 settembre 2025
Nella seconda giornata di UEFA Europa League, il Panathinaikos cercherà di mantenere la vetta, lo Sturm Graz ospiterà i Rangers e due ex campioni d'Europa, Feyenoord e Aston Villa, si sfideranno in campo.
La seconda giornata della UEFA Europa League 2025/26 vedrà andare in scena 18 partite che potrebbero già delineare le gerarchie della fase campionato.
UEFA.com vi racconta curiosità e statistiche più interessanti delle gare.
Anticipi pomeridiani (18:45 CET)
Roma - Lille
Fenerbahçe - Nice
Viktoria Plzeň - Malmö
Celtic - Braga
Ludogorets - Real Betis
FCSB - Young Boys
Bologna - Freiburg
Panathinaikos - Go Ahead Eagles
Brann - Utrecht
Posticipi serali (21:00 CET)
Porto - Crvena Zvezda
Feyenoord - Aston Villa
Lyon - Salzburg
Maccabi Tel-Aviv - GNK Dinamo
Basel - Stuttgart
Nottingham Forest - Midtjylland
Sturm Graz - Rangers
Celta - PAOK
Genk - Ferencváros
Partite di cartello
Panathinaikos - Go Ahead Eagles
Storia della partita: il Panathinaikos guida già la fase campionato grazie al 4-1 in trasferta contro lo Young Boys, arrivato soprattutto grazie alla tripletta dell'attaccante marocchino Anass Zaroury, che con questi tre gol si è anche preso la testa della classifica cannonieri. La prima partita delle Go Ahead Eagles nel tabellone principale di Europa League, invece, si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'FCSB, ma dopo le 18 conclusioni nello specchio della porta, gli olandesi si augurano di avere più fortuna in Grecia.
Statistica: Zaroury ha segnato la prima tripletta di questa stagione; nel 2024/25, ci sono voluti gli ottavi di finale per la prima e unica tripletta, realizzata Bruno Fernandes del Manchester United.
Storia della partita: le due squadre si sono incontrate solo due volte in passato, con lo Sturm che ha vinto la partita in casa per 2-0 nella Champions League 2000/01 dopo che i Rangers avevano trionfato per 5-0 a Ibrox. Entrambe le squadre hanno perso alla prima giornata, quindi vincere in Austria potrebbe essere fondamentale per entrambe.
Statistica: i Rangers hanno vinto solo una delle ultime sei trasferte europee, dopo che in precedenza erano rimasti imbattuti per sette volte.
Storia della partita: due ex vincitori della Coppa dei Campioni si affrontano a Rotterdam, con gli allenatori di entrambi i club che hanno una certa familiarità con la squadra avversaria: l'allenatore del Feyenoord, Robin van Persie, ha segnato otto gol all'Aston Villa da giocatore di Arsenal e Manchester United, mentre Unai Emery ha affrontato due volte gli olandesi da allenatore del Sevilla, vincendo una volta e perdendo una nella fase a gironi dell'Europa League 2014/15.
Statistica: nonostante la grande esperienza europea di entrambe le squadre, questa sarà la prima sfida tra Feyenoord e Aston Villa.
Dagli altri campi
- Il Nottingham Forest giocherà la sua prima partita in casa in Europa dopo quasi 30 anni, quando ospiterà il Midtjylland al City Ground.
- Semifinalista nel 2016/17, anche il Celta tornerà a giocare in casa dopo tanto tempo nella competizione, quando affronterà il PAOK, con entrambe le squadre a caccia dei primi tre punti di questa edizione.
- I due volte campioni del Porto affronteranno i vice campioni 1978/79 del Crvena Zvezda.