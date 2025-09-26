Seconda giornata Europa League: guida alle partite

La seconda giornata della ﻿UEFA Europa League 2025/26 vedrà andare in scena 18 partite che potrebbero già delineare le gerarchie della fase campionato.

UEFA.com vi racconta curiosità e statistiche più interessanti delle gare.

Conosciamo le squadre

Anticipi pomeridiani (18:45 CET)

Roma - Lille

Fenerbahçe - Nice

Viktoria Plzeň - Malmö

Celtic - Braga

Ludogorets - Real Betis

FCSB - Young Boys

Bologna - Freiburg

Panathinaikos - Go Ahead Eagles

Brann - Utrecht

Posticipi serali (21:00 CET)

Porto - Crvena Zvezda

Feyenoord - Aston Villa

Lyon - Salzburg

Maccabi Tel-Aviv - GNK Dinamo

Basel - Stuttgart

Nottingham Forest - Midtjylland

Sturm Graz - Rangers

Celta - PAOK

Genk - Ferencváros

Partite di cartello

Panathinaikos - Go Ahead Eagles

Highlights: Young Boys - Panathinaikos 1-4 ﻿

Storia della partita: il Panathinaikos guida già la fase campionato grazie al 4-1 in trasferta contro lo Young Boys, arrivato soprattutto grazie alla tripletta dell'attaccante marocchino Anass Zaroury, che con questi tre gol si è anche preso la testa della classifica cannonieri. La prima partita delle Go Ahead Eagles nel tabellone principale di Europa League, invece, si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro l'FCSB, ma dopo le 18 conclusioni nello specchio della porta, gli olandesi si augurano di avere più fortuna in Grecia.

Statistica: Zaroury ha segnato la prima tripletta di questa stagione; nel 2024/25, ci sono voluti gli ottavi di finale per la prima e unica tripletta, realizzata Bruno Fernandes del Manchester United.

Sturm Graz - Rangers

Storia della partita: le due squadre si sono incontrate solo due volte in passato, con lo Sturm che ha vinto la partita in casa per 2-0 nella Champions League 2000/01 dopo che i Rangers avevano trionfato per 5-0 a Ibrox. Entrambe le squadre hanno perso alla prima giornata, quindi vincere in Austria potrebbe essere fondamentale per entrambe.

Statistica: i Rangers hanno vinto solo una delle ultime sei trasferte europee, dopo che in precedenza erano rimasti imbattuti per sette volte.

Feyenoord - Aston Villa

Highlights: Aston Villa - Bologna 1-0 ﻿

Storia della partita: due ex vincitori della Coppa dei Campioni si affrontano a Rotterdam, con gli allenatori di entrambi i club che hanno una certa familiarità con la squadra avversaria: l'allenatore del Feyenoord, Robin van Persie, ha segnato otto gol all'Aston Villa da giocatore di Arsenal e Manchester United, mentre Unai Emery ha affrontato due volte gli olandesi da allenatore del Sevilla, vincendo una volta e perdendo una nella fase a gironi dell'Europa League 2014/15.

Statistica: nonostante la grande esperienza europea di entrambe le squadre, questa sarà la prima sfida tra Feyenoord e Aston Villa.

Dagli altri campi