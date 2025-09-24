Prima giornata Europa League: pari tra Betis e Forest, la Roma vince a Nizza
mercoledì 24 settembre 2025
Il Real Betis pareggia nel finale con Antony, mentre la Roma vince 2-1 con due gol dei difensori centrali.
Il gol di Antony all'85' per il Real Betis nega al Nottingham Forest un ritorno vittorioso in Europa, mentre la Roma conquista tre punti preziosi nella serata di apertura della UEFA Europa League 2025/26.
UEFA.com riepiloga i risultati del mercoledì della prima giornata.
Risultati di mercoledì
Midtjylland - Sturm Graz 2-0
PAOK - Maccabi Tel-Aviv 0-0
Crvena Zvezda - Celtic 1-1
GNK Dinamo - Fenerbahçe 3-1
Malmö - Ludogorets 1-2
Nice - Roma 1-2
Real Betis - Nottingham Forest 2-2
Braga - Feyenoord 1-1
Freiburg - Basel 2-1
Il gol del pareggio di Antony all'85' regala al Betis un punto nella prima partita europea del Nottingham Forest da marzo 1996. Cédric Bakambu apre le marcature per la squadra spagnola al 15', ma Igor Jesus pareggia dopo tre minuti e porta in vantaggio il Forest di testa al 23'. La squadra inglese colpisce anche un palo con Callum Hudson-Odoi. I Verdiblancos effettuano tre cambi nell'intervallo ma faticano a creare occasioni nette fino al gol dell'attaccante ex Manchester United.
Crvena Zvezda - Celtic 1-1
Marko Arnautović segna dalla corta distanza ed evita alla Stella Rossa di perdere la combattuta gara di Belgrado. Il potente tiro di Bruno Duarte viene deviato abilmente sulla traversa da Kasper Schmeichel, mentre Matheus effettua tre grandi parate su Benjamin Nygren, Kelechi Iheanacho e Colby Donovan. Al 55' arriva il gol di Iheanacho su assist di Nygren, ma il vantaggio degli ospiti dura solo dieci minuti perché Arnautović riporta il risultato in parità.
Il meglio delle altre partite
- Il portiere dello Sturm Graz, Oliver Christensen, segna suo malgrado il primo gol della stagione deviando nella propria porta un corner di Djú Franculino al 7' della gara contro il Midtjylland. La squadra danese finisce per vincere 2-0.
- Grazie al gol di Mounsef Bakrar nel recupero e alla doppietta di Dion Beljo, la GNK Dinamo inizia la fase campionato con un 3-1 sul Fenerbahçe, che aveva momentaneamente pareggiato con Sebastian Szymański.
- I centrali Evan N'Dicka e Gianluca Mancini segnano i gol della Roma nella vittoria per 2-1 contro il Nizza, che accorcia con Terem Moffi su rigore.
Le partite di giovedì
Go Ahead Eagles - FCSB
Lille - Brann
Aston Villa - Bologna
Young Boys - Panathinaikos
Salzburg - Porto
Utrecht - Lyon
Ferencváros - Viktoria Plzeň
Rangers - Genk
Stuttgart - Celta
Prossime partite
Dopo giovedì, la fase campionato continua con la seconda giornata il 2 ottobre e prosegue fino al 29 gennaio.
Le prime otto squadre in classifica al termine della fase campionato accedono agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta; le altre squadre vengono eliminate.