Disponibili le relazioni tecniche delle competizioni UEFA per club 2024/25

Dopo la pubblicazione all'inizio dell'estate delle versioni brevi, adesso è possibile leggere le relazioni integrali della UEFA Champions League, UEFA Women’s Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League per la stagione 2024/25.

Nelle relazioni complete delle quattro competizioni, si possono leggere i punti di vista degli allenatori, oltre che approfondimenti tattici e una serie di esercizi da provare in allenamento e studiati sulla base delle tendenze emerse nelle quattro principali competizioni per club.

Oltre all'analisi approfondita della finale tra Paris Saint-Germain e Inter, la relazione tecnica sulla UEFA Champions League si è soffermata sul controllo delle fasce da parte dell'Atlético de Madrid in fase difensiva bassa e media, e sulle strategie delle squadre in occasione dei calci di rinvio, dove il Manchester City ha primeggiato convertendo i rilanci in ingressi nella trequarti avversaria nel 51% delle volte.

Nell'analisi del gioco sulle corsie esterne, la relazione ha esaminato l'efficienza dei cross - e ha rivelato il primato sorprendente del Paris che ha segnato un gol ogni 94 cross, a differenza del Real Madrid autore di un gol in 159 cross.

Il Paris ha vinto la UEFA Champions League 2024/25 UEFA via Getty Images

La relazione tecnica sulla UEFA Europa League si è soffermata invece sui diversi approcci difensivi delle squadre contro il gioco sulle fasce. L'Elfsborg, ad esempio, ha lasciato agli avversari il dominio delle fasce, ma sui 156 cross subiti in otto partite, ha effettuato il primo contatto nel 71% dei casi, mentre lo Slavia Praha ha avuto una maggiore copertura sulle corsie esterne subendo una media di 5,3 cross a partita.

L'uso del pressing alto da parte delle squadre è emerso come comune denominatore in tutte e quattro le relazioni tecniche. In UEFA Champions League, il Barcelona è stato l'esempio lampante di questa tendenza, avendo segnato poco meno della metà dei suoi gol dopo aver riconquistato il possesso nella trequarti avversaria: 17.

Per quanto riguarda l'utilizzo del pressing alto come strategia difensiva, l'Arsenal ha fermato il 42% dei passaggi degli avversari fuori dal proprio terzo difensivo, con un picco di successo del 60% durante il ritorno della semifinale contro i futuri campioni del Paris. Il Bayern è stato il club che si è avvicinato di più ai londinesi in questa speciale classifica, avendo intercettato il 40% dei tentativi dell'avversario di giocare fuori dal proprio terzo difensivo.

Le quattro relazioni tecniche hanno inoltre analizzato l'efficacia dei calci piazzati: solo cinque reti sono state segnate su calcio di punizione diretto in 189 partite di UEFA Europa League. Le analisi sulle tendenze dei portieri si sono avvalse delle osservazioni tecniche di esperti come Frans Hoek e Mart Poom.

Chi sono stati gli osservatori tecnici delle competizioni UEFA per club 2024/25?

Gli osservatori tecnici della UEFA Champions League sono stati David Adams (Inghilterra), Wayne Allison (Inghilterra), Aljoša Asanović (Croazia), Rafael Benítez (Spagna), Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda), Cristian Chivu (Romania), Justin Cochrane (Inghilterra), Steve Cooper (Galles), Frank de Boer (Paesi Bassi), Rui Faria (Portogallo), Dušan Fitzel (Cechia), Steffen Freund (Germania), Avram Grant (Israele), Roy Hodgson (Inghilterra), Steve Holland (Inghilterra), David James (Inghilterra), Aitor Karanka (Spagna), Patrick Kluivert (Olanda), Stefan Kuntz (Germania), Ioan Lupescu (Romania), Claude Makélélé (Francia), Roberto Martínez (Spagna), Gaizka Mendieta (Spagna), David Moyes (Scozia), Michael O'Neill (Irlanda del Nord), Mixu Paatelainen (Finlandia), Willi Ruttensteiner (Austria), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia), Sir Gareth Southgate (Inghilterra), Vasilis Tsiartas (Grecia), Mark van Bommel (Paesi Bassi) e Giovanni van Bronckhorst (Paesi Bassi).

La squadra degli osservatori della UEFA Women's Champions League è stata composta da Britta Carlson (Germania), Gemma Grainger (Inghilterra), Fritzy Kromp (Germania), Jayne Ludlow (Galles), Ioan Lupescu (Romania), Anna Signeul (Svezia) e Martin Sjögren (Svezia).

L'esultanza del Tottenham dopo il successo in UEFA Europa League UEFA via Getty Images

Gli osservatori per la UEFA Europa League 2024/25 sono stati David Adams (Galles), Wayne Allison (Inghilterra), Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda), Justin Cochrane (Inghilterra), Steve Cooper (Galles), Rui Faria (Portogallo), Steffen Freund (Germania), Jan Peder Jalland (Norvegia), Mixu Paatelainen (Finlandia) e Willi Ruttensteiner (Austria).

Infine, le osservazioni tecniche sulla UEFA Conference League sono state fornite da David Adams (Inghilterra), Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda), Justin Cochrane (Inghilterra), Savvas Constantinou (Cipro), Dušan Fitzel (Repubblica Ceca), David James (Inghilterra), Stefan Kuntz (Germania), Haakon Lunov (Norvegia), Marians Pahars (Lettonia), Dimitris Papadopoulos (Grecia), Leif Gunnar Smerud (Norvegia), Stefan Tarkovic (Slovacchia) e Vasilis Tsiartas (Grecia).

I loro punti di vista offrono una visione completa e accattivante delle tendenze del calcio europeo per club.