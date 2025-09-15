Europa League: i temi della prima giornata

La fase campionato di UEFA Europa League torna per la seconda stagione con nove partite mercoledì 24 settembre e nove giovedì 25 settembre.

UEFA.com esamina gli spunti più interessanti della prima giornata.

Mercoledì 24 settembre

Calci d'inizio ore 21:00 CET se non diversamente specificato

PAOK - M. Tel-Aviv (18:45)

Midtjylland - Sturm Graz (18:45)

GNK Dinamo - Fenerbahçe

Real Betis - Nottingham Forest

Braga - Feyenoord

Crvena Zvezda - Celtic

Friburgo - Basel

Nice - Roma

Malmö - Ludogorets

Le squadre della fase campionato

Partite di cartello

Real Betis - Nottingham Forest

Storia:il Real Betis inizia un'altra avventura europea aver giocato la sua prima finale, mentre il Nottingham Forest, due volte vincitore della Coppa dei Campioni, si prepara per la prima dal 1995/96. Il club delle East Midlands sarà guidato Ange Postecoglou, che dopo aver vinto l'ultima edizione ha sostituito Nuno Espírito Santo in panchina all'inizio del mese.

Statistica: Antony ha affrontato il Nottingham Forest sette volte con il Manchester United e ha vinto in sei occasioni prima di trasferirsi a Siviglia.

Tutti i gol di Antony in Conference League 2024/25

GNK Dinamo - Fenerbahçe

Storia: cosa possiamo aspettarci dal nuovo Fenerbahçe? In estate sono arrivati giocatori di alto profilo come Jhon Durán, Kerem Aktürkoğlu ed Ederson, ma nomi importanti come Edin Džeko, Dušan Tadić e José Mourinho sono andati via. La Dinamo aveva vinto sette campionati prima di essere spodestata dall'HNK Rijeka nel 2024/25, quindi cerca il riscatto in Europa.

Statistica: la Dinamo ha ospitato il Fenerbahçe anche nella prima gara di Europa League 2018/19 e ha vinto 4-1.

Altre sfide interessanti

Alla prima giornata si affrontano due ex campioni d'Europa: il Celtic va sul campo della Crvena Zvezda per il primo confronto diretto ufficiale dal novembre 1968.

va sul campo della per il primo confronto diretto ufficiale dal novembre 1968. La Roma inizia contro il Nice , mai affrontato nelle competizioni UEFA.

inizia contro il , mai affrontato nelle competizioni UEFA. Il Braga ospita il Feyenoord, due volte vincitore del torneo. Il tecnico Robin van Persie ha affrontato la squadra portoghese due volte da giocatore.

Giovedì 25 settembre

Lille - Brann (18:45)

Go Ahead Eagles - FCSB (18:45)

Rangers - Genk

Salzburg - Porto

Aston Villa - Bologna

Ferencváros - Viktoria Plzeň

Young Boys - Panathinaikos

Stuttgart - Celta

Utrecht - Lyon

Partite di cartello

Aston Villa - Bologna

Storia: Aston Villa e Bologna sono pronte per una rivincita al Villa Park, dove gli uomini di Unai Emery hanno vinto 2-0 nella prima fase campionato di Champions League. I Villans sono in Europa League per la prima volta dal 2008/09 ma possono contare sull'esperienza di Emery, l'allenatore di maggior successo nella storia della competizione. Il Bologna ha partecipato alla Coppa UEFA per l'ultima volta nel 2000 e si è guadagnato il posto per questa edizione vincendo la Coppa Italia.

Storia: il Bologna non ha mai battuto una squadra inglese nelle competizioni UEFA (V0 P1 S3).

Highlights: Aston Villa - Bologna 2-0

Rangers - Genk

Storia: i Rangers hanno sempre raggiunto la fase a eliminazione in cinque partecipazioni a questo torneo, una striscia che Russell Martin spera di prolungare nella sua prima stagione europea da allenatore. Il Genk ha dimostrato di avere le carte giuste per vincere alla grande in trasferta, imponendosi 5-1 in casa del Lech Poznań nelle qualificazioni, ma sarà in grado di ripetersi a Ibrox?

Statistica: i Rangers avevano vinto tutte e sette le partite casalinghe europee contro squadre belghe prima di essere sconfitti dal Club Brugge agli spareggi di qualificazione di Champions League ad agosto.

Altre sfide interessanti