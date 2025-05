Assaggia l'Azione: i sapori di Bilbao

Dopo un gustoso viaggio a San Sebastián, Francoforte, Oporto, Manchester, Amsterdam e Alkmaar, Ana Quiles fa visita a Bilbao, sede della finale di UEFA Europa League.

Nell'ultimo episodio di Taste the Action, presentato da Just Eat Takeaway.com, Ana si fa accompagnare dal grande Fernando Llorente, leggenda dell'Athletic Club, per un pintxo, i classici piattini da bar della regione basca.

Ana decide poi di assaggiare il merluzzo locale e infine il dessert carolina, una specialità locale che unisce una crostata alla crema, meringa e cioccolato per un effetto sorprendente.

Touring the stunning tastes of Bilbao with Fernando Llorente 🤩🍴#UELtaste | @JustEatTakeaway pic.twitter.com/Ecfg3rvkH5 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 22, 2025

Assaggia l'Azione fa visita alle città ospitanti dell'Europa League con l'aiuto di Just Eat Takeaway.com.