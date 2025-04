Semifinali di UEFA Europa League: i temi delle gare di andata

Le semifinali di UEFA Europa League propongono due sfide molto affascinanti: mentre il Tottenham ospita il Bodø/Glimt, l'Athletic Club si prepara ad affrontare il Manchester United per avvicinarsi alla finale di Bilbao.

UEFA.com presenta in anteprima le gare di andata di giovedì 1° maggio.

Gioca a Bracket!

Calcio d'inizio ore 21:00 CET.

Il Tottenham ha scelto il momento giusto per mettere in scena la sua miglior prestazione della stagione: la vittoria per 1-0 contro l'Eintracht al ritorno dei quarti di finale, con un rigore di Dominic Solanke che ha suggellato una vittoria complessiva per 2-1.

"Sono molto orgoglioso dei miei giocatori", ha detto il tecnico Ange Postecoglou a proposito degli Spurs, che inseguono il primo trionfo europeo dopo quello in Coppa UEFA nel 1984. "È stata una partita importante, per tutto quello che stiamo cercando di ottenere in questa stagione".

Nonostante le difficoltà a livello nazionale, il Tottenham è stato quali impeccabile in Europa, con solo due sconfitte in 12 partite. Inoltre è imbattuto in casa da 19 partite a livello continentale (V15 P4, ultima sconfitta in Champions League 2019/20).

"È un grande traguardo essere in semifinale, ma il lavoro non è finito", ha aggiunto il portiere Guglielmo Vicario. "Sarà dura, ma siamo pronti a lottare".

Next Level Teamwork Europa League: i movimenti del Bodø/Glimt e del Tottenham

Quella del Bodø è una delle favole più belle della stagione. Grazie alla vittoria ai calci di rigore contro la Lazio ai quarti, è diventato la prima squadra norvegese a raggiungere le semifinali di una competizione UEFA maggiore maschile. 

"Non credo nei miracoli, credo nel nostro cammino", ha commentato il tecnico Kjetil Knutsen. "Abbiamo giocato una partita straordinaria e siamo molto orgogliosi di essere in semifinale".

La storia, però, è di nuovo avversa al Bodø/Glimt, che ha perso tre volte su tre contro le squadre inglesi: due contro l'Arsenal in Europa League 2022/23 e una contro il Manchester United all'inizio di questa fase campionato.

Con sei vittorie su sette in casa ma solo una nelle sette trasferte disputate finora, il primo obiettivo del Bodø è essere ancora in gara dopo la gara di andata nel nord di Londra.

Lo sapevi? Il Bodø ha superato otto delle ultime 10 sfide europee a eliminazione diretta e non è riuscito a segnare solo in due delle ultime 26 gare.

Le semifinaliste

"Sto vivendo un sogno. Spero solo di arrivare in finale al San Mamés, perché potete immaginare come sarà Bilbao". È stata questa la valutazione di Nico Williams, che con un gol ha suggellato la vittoria per 2-0 in casa contro i Rangers ai quarti e ha avvicinato l'Athletic alla finale nel suo stadio.

Il tecnico Ernesto Valverde, però, non vuole lasciarsi trasportare e, a proposito della sfida contro il Manchester United, ha commentato: "Sarà difficile e giocheremo il ritorno in trasferta. Loro vogliono vincere l'Europa League per andare in Champions League. La nostra prospettiva cambia un po' rispetto agli ultimi due turni, ma cercheremo di giocare bene".

Il San Mamés è una vera e propria fortezza per la squadra basca nel torneo, con sei vittorie casalinghe su sei, 14 gol segnati e solo due subiti. "Con i tifosi al nostro fianco siamo una squadra potente", ha concluso Valverde.

Highlights: Man Utd - Lyon 5-4

Il Manchester United arriva però da una delle rimonte più eclatanti nella storia delle competizioni europee, avendo segnato tre gol ai supplementari fino al 6-4 complessivo contro il Lione ai quarti di finale.

I Red Devils rimangono l'unica squadra imbattuta di questa edizione con sette vittorie e cinque pareggi in 12 partite, ma la trasferta a Bilbao è probabilmente la prova più difficile. Tuttavia, la rocambolesca vittoria ai quarti potrebbe ispirarli ad andare fino in fondo e bissare il successo del 2017 nella competizione.

Lo sapevi? Le squadre si sono incontrate per l'ultima volta agli ottavi di finale di Europa League 2011/12. L'Athletic ha vinto complessivamente 5-3 e ha poi raggiunto la finale.