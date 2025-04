Cosa guardare nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League

Tutte e quattro le sfide dei quarti di finale di Europa League sono ancora in bilico dopo le gare d'andata.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle sfide di ritorno in programma giovedì 17 aprile.

Create i tuoi pronostici col Bracket!

Nonostante il vantaggio iniziale siglato da Hugo Ekitiké, il Frankfurt è tornato in Germania con un pareggio e qualche rimpianto anche se gli Spurs hanno prima segnato il pareggio e poi messo sotto pressione il portiere Kauã Santos con una serie di conclusioni pericolose.

Come hanno fatto spesso negli ultimi anni, le Aquile cercheranno nel ritorno di affidarsi al pubblico di casa per avere una carica in più e ottenere una vittoria allo Stadion di Francoforte. "I nostri tifosi ci sostengono sempre e quindi dobbiamo dare qualcosa in più soprattutto per loro. Abbiamo la tifoseria migliore in assoluto, e non possiamo che ringraziarli", ha detto Ekitiké a UEFA.com.

Giovedì gli Spurs hanno sfornato una delle loro migliori prestazioni della stagione, anche se il risultato poteva essere diverso se non avessero colpito due legni e fallito numerose altre occasioni.

“In qualsiasi altra serata avremmo vinto in maniera larga”, si è rammaricato l'allenatore Ange Postecoglou, che però ha visto abbastanza aspetti positivi da essere ottimista in vista del ritorno. “Se ripetiamo questa prestazione, avremo buone probabilità di qualificarci".

Lo sapevi che: all'andata Heung-Min Son ha fatto la sua 67ª presenza nelle principali competizioni europee con la maglia degli Spurs, raggiungendo Harry Kane per il maggior numero di presenze nella storia del club.

Highlights: Tottenham - Frankfurt 1-1 

Il freddo e la grande prestazione del Bodø/Glimt possono aver contribuito a far perdere alla Lazio l'andata per 2-0 in Norvegia, ma il centrocampista biancoceleste Pedro Rodríguez rimane fiducioso in vista del ritorno, soprattutto dopo le due grandi parate di Christos Mandas nei minuti finali che hanno mantenuto il passivo aperto a una eventuale rimonta.

“Per come stanno le cose, la qualificazione è ancora completamente aperta”, ha detto il 37enne. “Se segniamo subito in casa, avremo buone speranze”. L'allenatore biancoceleste Marco Baroni pensa che un cambiamento tattico possa alterare l'equilibrio: “Loro sono molto bravi negli ultimi 25-30 metri, e lì dobbiamo applicare una maggiore pressione a uomo”.

I campioni norvegesi di Kjetil Knutsen non vogliono sedersi sugli allori. Ulrik Saltnes, autore di entrambi i gol della sua squadra, ha dichiarato a UEFA.com: “A Roma sarà una partita difficile e completamente diversa. Dobbiamo giocare come sappiamo e avere coraggio”. Il capitano Patrick Berg è d'accordo: “Siamo in buona posizione ma al ritorno sarà tutta un'altra partita. Saremo in circostanze diverse e lontano da casa, sarà più difficile”.

Lo sapevi che: il Bodø/Glimt ha vinto le ultime quattro partite casalinghe di competizioni UEFA contro squadre italiane e nove delle dieci partite casalinghe di competizioni UEFA in questa stagione (S1).

Highlights: Bodø/Glimt - Lazio 2-0 

Accoppiamenti semifinali Tottenham / Frankfurt - Bodø/Glimt / Lazio

Rangers / Athletic Club - Lyon / Manchester United

Non capita spesso di vedere una squadra delusa dopo aver pareggiato un'andata in trasferta, ma questa è stata la sensazione dell'Athletic Club dopo il pari all'Ibrox in superiorità numerica dopo l'espulsione di Robin Pröpper al 13° minuto.

“Questo è il calcio, ma la cosa che più conta è aver creato molte occasioni”, ha detto il tecnico Ernesto Valverde. Il difensore Daniel Vivian ha aggiunto: ‘Non siamo riusciti a segnare, ma sappiamo che tutto può cambiare al San Mamés’. Nelle cinque partite casalinghe disputate in questa edizione del torneo, infatti, i baschi hanno segnato 12 gol, subendone solo due.

I Gers si sono difesi eroicamente dopo l'espulsione di Pröpper, con il portiere Liam Kelly che ha ricevuto un elogio particolare dopo aver salvato brillantemente con i piedi il rigore di Alex Berenguer. “In realtà non ho avuto molto da fare nella partita”, ha detto Kelly con modestia. “Quando siamo rimasti in dieci uomini, i ragazzi davanti a me sono stati perfetti”.

La squadra di Barry Ferguson ha ancora le carte in regola per accedere alle semifinali e in vista della ostica trasferta a Bilbao può trarre conforto e ispirazione dai successi di questa stagione contro Malmö, Nizza e Fenerbahçe.

Lo sapevi che: i portieri dei Rangers hanno parato tre degli ultimi sette rigori nelle principali competizioni europee.

Highlights: Rangers - Athletic Club 0-0 

Lo United è stato a un passo dal conquistare quella che sarebbe stata un'importante vittoria in trasferta nella gara d'andata, ma un gol di Rayan Cherki nell'ultimo minuto di recupero ha permesso ai padroni di casa di pareggiare 2-2 una sfida dalle mille emozioni.

"Il momento in cui il Lyon ha segnato il secondo gol è quello peggiore per subire una rete”, ha spiegato il difensore Leny Yoro, autore del gol del momentaneo pareggio dello United [1-1]. “Il 2-1 sarebbe stato un buon risultato in trasferta, ma ora dobbiamo vincere in casa. Il Lyon è una buona squadra con un buon attaccante, ma adesso dobbiamo essere pronti a tutto”. La stagione dei Red Devils dipende dal ritorno all'Old Trafford.

I Gones, invece, saranno senza dubbio incoraggiati dal pareggio all'ultimo respiro, che ha prolungato la loro imbattibilità in Europa League a otto partite (V4 P4).

“Ci sono alcune cose che dobbiamo modificare, ma siamo fiduciosi di poter apportare questi cambiamenti in vista della prossima settimana”, ha dichiarato il difensore Ainsley Maitland-Niles alla UEFA. Sarà interessante vedere come il Lyon deciderà di impostare il ritorno nel tentativo di raggiungere la prima semifinale di Europa League dal 2016/17.

Lo sapevi che: lo United rimane l'unica squadra imbattuta in questa stagione (V6 P5) e non ha ancora perso in cinque incontri con l'OL (V2 P3).

Highlights: Lyon - Man Utd 2-2