Quarti di finale UEFA Europa League: cosa guardare nelle gare d'andata

La finale di Bilbao è l'obiettivo dichiarato di tutte e otto le squadre impegnate nei quarti di finale di UEFA Europa League che si affronteranno giovedì 10 aprile nelle gare d'andata.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle partite.

Crea il tuo tabellone col Bracket!

Dopo essere stato per un breve periodo sul 4-0 tra l'andata e il ritorno degli ottavi, il Bodø ha resistito al tentativo di rimonta dei campioni in carica di Conference League dell'Olympiacos qualificandosi per la prima volta ai quarti di finale di Europa League. I campioni norvegesi hanno vinto cinque delle loro sei partite casalinghe di questa edizione, segnando tre o più gol in quattro occasioni, ma l'allenatore Kjetil Knutsen è ben consapevole che la prova più difficile potrebbe ancora dover arrivare contro la Lazio, vincitrice della fase campionato: "Non sono un sognatore", ha detto a UEFA.com. "Sappiamo che affronteremo un top club, ma questo potrebbe essere il momento più importante nella storia del Bodø".

Highlights: Lazio - Viktoria Plzeň 1-1

Dopo aver vinto l'andata degli ottavi in trasferta contro il Viktoria Plzeň nonostante abbia giocato i minuti finali in nove uomini contro 11, la Lazio ha archiviato la pratica con un 1-1 a Roma, qualificandosi ai quarti di Europa League che mancavano dal 2018. L'allenatore Marco Baroni ha spiegato che la "vera Lazio" è venuta fuori solo dopo che la sua squadra è passata in svantaggio contro il Plzeň, aggiungendo: "Dopo aver subito il gol, abbiamo aumentato il ritmo creando occasioni; era chiaro che la squadra voleva fortemente la qualificazione al turno successivo". I biancocelesti hanno uomini pericolosi sotto porta in ogni reparto, come dimostra il fatto che il centrale Alessio Romagnoli sia riuscito a segnare di testa su calcio piazzato in entrambe le partite contro il Plzeň.

Lo sapevi? Il Bodø ha segnato 24 gol in questa edizione - più di qualsiasi altra squadra.

Dopo aver perso 1-0 l'andata degli ottavi nei Paesi Bassi, nel ritorno il Tottenham ha ribaltato lo svantaggio battendo l'AZ Alkmaar per 3-1 a Londra, mantenendo vive le speranze di un terzo successo in Europa League/Coppa UEFA. Nonostante le difficoltà in campionato, gli Spurs continuano a stupire in Europa dove sono imbattuti in casa da 18 partite in competizioni UEFA (V15 P3). "Tutti sono molto orgogliosi perché non stiamo vivendo una stagione facile, quindi è stato fantastico vincere gli ottavi e andare ai quarti", ha dichiarato il difensore centrale Micky van de Ven. "Contro il Frankfurt sarà difficile, ma conosciamo la nostra qualità e sappiamo che in casa siamo una squadra molto forte".

Highlights: Tottenham - Frankfurt 3-2 

Il Frankfurt ha vinto 6-2 tra andata e ritorno gli ottavi contro gli ex campioni dell'Ajax e punta a riprendersi lo scettro dopo il trionfo del 2022. L'esperto Mario Götze è stato determinante nel ritorno, segnando due gran gol e guadagnandosi le lodi del suo allenatore Dino Toppmöller, che ha detto dell'ex nazionale tedesco: "È totalmente devoto alla squadra e non cerca ribalte personali. Poi viene anche premiato da fantastici gol e giocate spettacolari. La sua calma sul pallone è fondamentale". L'esperienza e il sangue freddo di Götze potrebbero rivelarsi determinanti contro gli Spurs.

Lo sapevi? Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi della Champions League 2022/23, quando gli Spurs hanno vinto 3-2 in casa e pareggiato 0-0 a Francoforte.

Accoppiamenti semifinali Tottenham/Frankfurt - Bodø/Glimt/Lazio

Rangers/Athletic Club - Lyon/Manchester United

I Rangers hanno battuto il Fenerbahçe ai rigori negli ottavi di finale, con il portiere Jack Butland protagonista di due belle parate. "Queste sono le serate indimenticabili del calcio europeo", ha detto il capitano James Tavernier. "In realtà non ci siamo esercitati [sui rigori] questa settimana. Forse questo ci ha aiutato!". Ai quarti i Gers sperano di poter conquistare una posizione di vantaggio già all'andata contro l'Athletic Club in quella che sarà un'altra serata memorabile ad Ibrox.

Highlights: Rangers - Fenerbahçe 0-2 (3-2 dcr)

È difficile evitare la sensazione che il destino stia guidando l'Athletic che, dopo il successo complessivo per 4-3 contro la Roma agli ottavi, adesso è a soli due turni dalla finale che si giocherà nel proprio stadio al San Mamés. Uno dei segreti degli spagnoli è Nico Williams, autore di due gol nel ritorno contro la Roma. "Ci sono partite in cui i leader devono trascinare la squadra", ha detto il tecnico Ernesto Valverde. "Nico sente la responsabilità e ci ha provato dal primo minuto". Il vincitore di EURO potrebbe apprezzare particolarmente l'atmosfera calda di Glasgow sfornando un'altra prestazione da top player.

Lo sapevi? Questo sarà il primo incontro tra queste due squadre in una competizione UEFA.

Il Lyon vuole continuare a stupire dopo il 7-1 complessivo contro il FCSB negli ottavi. Malick Fofana, Georges Mikautadze ed Ernest Nuamah hanno segnato due gol ciascuno nelle due partite degli ottavi, a dimostrazione del grande talento offensivo dell'OL, tanto che solo il Bodø/Glimt ha segnato più dei 23 gol della squadra francese in tutta la competizione. Dopo l'eliminazione in questa fase nell'Europa League 2021/22 per mano del West Ham, il Lyon proverà a evitare un'altra eliminazione per mano di un club inglese.

Guarda la tripletta di Bruno Fernandes

Lo United ha sfoderato una delle migliori prestazioni stagionali nella sfida interna contro la Real Sociedad negli ottavi, quando Bruno Fernandes ha segnato una tripletta nella vittoria per 4-1 (5-2 complessivo). "Sa calciare le punizioni, sa segnare i rigori sotto pressione e sa guidare le transizioni della squadra sino alla fine", ha detto l'allenatore di Fernandes, Ruben Amorim. "Dobbiamo aiutarlo a vincere dei titoli perché se lo merita". Le statistiche sorridono allo United che nei quattro precedenti contro il Lyon ha ottenuto due vittorie e due pareggi, tutti in Champions League.

Lo sapevi? Lo United ha una media di possesso palla maggiore di qualsiasi altra squadra col 57,5%.