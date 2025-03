Cosa succede se la vincitrice della UEFA Europa League si è qualificata anche per la fase campionato di Champions League tramite la sua posizione in campionato?

La vincitrice della UEFA Europa League 2024/25 si qualificherà di diritto alla fase campionato della prossima UEFA Champions League, ma cosa succede se ha guadagnato un posto anche tramite la sua posizione in campionato?

Ultimo aggiornamento: mercoledì 19 marzo ore 09:00 CET

Uno dei principi fondamentali del nuovo formato delle competizioni europee per club post-2024 è l'importante ruolo del coefficiente, ovvero il rendimento del club nelle competizioni europee nel quinquennio in corso.

Per questo, secondo il format delle competizioni per club 2024-27, se la vincitrice dell'Europa League si è qualificata per la fase campionato di Champions League anche tramite la sua posizione in campionato, il club con il miglior coefficiente individuale tra tutte le squadre che partecipano alle qualificazioni di Champions League (percorso Campioni e Piazzate) accede direttamente alla fase campionato.

L'anno scorso, poiché l'Atalanta (vincitrice della UEFA Europa League) si era già guadagnata un posto in UEFA Champions League 2024/25, il suo posto è andato al Benfica.

Tuttavia, in questo caso non è consentito alcun salto: ovvero, una squadra del percorso Piazzate può passare alla fase campionato solo a condizione che sia la più in alto nella classifica di campionato tra quelle della sua federazione che non si siano già qualificate direttamente alla fase campionato di Champions League (vedere paragrafo 3.04b del regolamento ufficiale della UEFA Champions League). In caso contrario, il posto di diritto alla fase campionato spetta al club con il miglior coefficiente successivo.

Cosa significa nella pratica?

Di seguito sono elencati i primi dieci coefficienti dei club attualmente in corsa per le qualificazioni di Champions League (percorso Campioni e percorso Piazzate):

Benfica (POR) – 87,750 (2° in campionato)

Club Brugge (BEL) – 71,750 (2°)

Rangers** (SCO) – 70,250 (2°)*

Olympiacos (GRE) – 56,500 (1°)

Fenerbahçe (TUR) – 47,250 (2°)

Bodo/Glimt** (NOR) – 46,000 (campione di Norvegia)

Crvena Zvezda (SRB) – 44,000 (1ª)

Celtic (SCO) – 38,000 (1°)

Slovan Bratislava (SVK) – 33,500 (1°)

Basel (SUI) – 33,000 (2°)*

*Rangers e Basilea potrebbero compiere un salto – vedere paragrafo 3.04b del regolamento ufficiale della UEFA Champions League 

**Indica i club ancora in gara nelle competizioni europee

Benfica qualificato allo stato attuale

Essendo attualmente secondo in Liga portoghese (la squadra campione nazionale si qualifica direttamente alla fase campionato di Champions League), il Benfica sarebbe destinato alle qualificazioni di Champions League. Tuttavia, visto il suo coefficiente prenderebbe il posto aggiuntivo alla fase campionato lasciato vacante dai vincitori dell'Europa League, qualora fosse necessario un ribilanciamento. La lista di accesso verrebbe ribilanciata di conseguenza.

L'esito sarà confermato solo al termine delle competizioni nazionali e della fase a eliminazione diretta delle competizioni europee 2024/25, perché alcuni club vi stanno ancora partecipando e possono migliorare il coefficiente complessivo.