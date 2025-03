Cosa guardare al ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League

In tutte e otto le sfide degli ottavi di finale di UEFA Europa League regna l'equilibrio dopo le gare d'andata.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle gare di ritorno di giovedì 13 marzo.

Highlights: Roma - Athletic Club 2-1 

L'attesissima gara d'andata tra le due formazioni non ha deluso le aspettative. Dopo essere andata sotto di un gol, la Roma, ha prima pareggiato e infine segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero con un tiro a giro di Eldor Shomurodov mandando in visibilio i tifosi presenti allo Stadio Olimpico. "Lo stadio oggi era incredibile, non ho mai vissuto un'esperienza così bella in vita mia", ha detto il centrocampista Niccolò Pisilli. "Era molto importante trovare la vittoria, soprattutto in vista del ritorno. Siamo felici di esserci riusciti".

Al San Mamés, sede della finale di maggio, ci sarà senza dubbio un'atmosfera altrettanto calda, con i tifosi dell'Athletic che cercheranno di trascinare l'Athletic alla rimonta, con la speranza di vedere la propria squadra nella finale nel proprio stadio. "La nostra squadra ha disputato un'ottima partita", ha detto il portiere Julen Agirrezabala. "È un peccato aver subito il secondo gol nell'ultima azione, ma siamo fiduciosi di poter ribaltare il risultato a Bilbao".

Il Frankfurt, vincitore dell'edizione 2021/22, ha usato tutta la sua esperienza europea per battere di misura l'Ajax nell'andata ad Amsterdam dopo essere passato in svantaggio nei primi minuti. "Anche dopo il loro gol ho avuto la sensazione che avremmo vinto sicuramente la partita", ha detto l'autore del pari, Hugo Larsson. "Dopo i primi 45 minuti avremmo dovuto avere due o tre gol di vantaggio, ma non è stato così. Alla fine però abbiamo vinto e questo è ciò che più conta in vista del ritorno".

L'Ajax ha ora l'arduo compito di cercare di diventare la prima squadra a vincere in trasferta contro il Frankfurt in questa stagione, con la squadra tedesca che ha vinto le ultime tre partite in casa senza subire gol. "Ho visto una partita giocata a viso aperto, tra due squadre coraggiose", ha commentato l'allenatore dell'Ajax, Francesco Farioli. "Il modo in cui abbiamo giocato ci dà fiducia. Sappiamo dove vogliamo andare".

Highlights: Viktoria Plzeň - Lazio 1-2

Rimasta in nove uomini nella gara di andata in Cechia dopo l'espulsione di Nicolò Rovella e Samuel Gigot, la Lazio ha vinto al 98' grazie a una bordata di Gustav Isaksen. I vincitori della fase campionato hanno così dimostrato perché sono tra i favoriti alla vittoria finale. "È stata una partita difficile, abbiamo dovuto lavorare molto", ha dichiarato il tecnico Marco Baroni. "Dovevamo difendere bene, soprattutto dopo le due espulsioni, ma il gol ha premiato la nostra convinzione".

Il Plzeň deve rialzarsi e ripartire dopo aver perso una ghiotta occasione. Il tecnico Miroslav Koubek riesce però vedere il lato positivo: "È stata probabilmente la nostra prestazione migliore in Europa, ma non abbiamo fatto risultato. Non ci piangiamo addosso, possiamo fare tesoro di quella gara per il ritorno. Tutto è possibile, lo abbiamo visto stasera".

Lo sapevi? La Lazio ha vinto solo uno degli ultimi sette confronti a eliminazione diretta delle competizioni UEFA.

Nonostante le vittorie in sette delle precedenti otto partite casalinghe europee, pochi si sarebbero aspettati che il Bodø/Glimt vincesse a 3-0 contro una squadra che vantava sei clean sheet nelle ultime sette gare (comprese le quattro precedenti). L'Olympiacos non è però spacciato: ha vinto due volte in casa per 3-0 in questa stagione e ha dominato nelle ultime fasi in Norvegia, dove ha totalizzato 17 tiri in porta su 26 ed effettuato 26 attacchi in più rispetto ai padroni di casa.

Le speranze di rimonta saranno maggiori se tornerà Ayoub El Kaabi, capocannoniere del torneo con sette gol, mentre i campioni di Norvegia intravedono la loro prima partecipazione ai quarti di finale di Europa League al sesto tentativo.

Quarti di finale Bodø/Glimt (NOR)/Olympiacos (GRE) - Viktoria Plzeň (CZE)/Lazio (ITA)

AZ Alkmaar (NED)/Tottenham (ENG) - Ajax (NED)/Eintracht Frankfurt (GER)

Fenerbahçe (TUR)/Rangers (SCO) - Roma (ITA)/Athletic Club (ESP)

FCSB (ROU)/Lyon (FRA) - Real Sociedad (ESP)/Manchester United (ENG)

Highlights: FCSB - Lyon 1-3

A Bucarest, il Lione ha dovuto aspettare ma alla fine ha trionfato grazie a Malick Fofana, a segno all'86' e all'89. "Abbiamo giocato con il cuore, dimostrato di essere uniti", ha dichiarato un entusiasta Paulo Fonseca, aggiungendo: "Abbiamo gestito bene la partita e meritato la vittoria. Non è finita, ma è un buon passo avanti".

L'FCSB ha bisogno di una grande prestazione in Francia dopo terza sconfitta nelle ultime 13 partite UEFA (V7 P3) e vuole arrivare ai quarti per la prima volta dal 2005/06. "Siamo riusciti a giocare una buona partita e a segnare, ma questo è tutto", ha dichiarato l'attaccante Alexandru Bǎluțǎ. "Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima, vedremo cosa riusciremo a fare in Francia".

A San Sebastian, il Manchester United è sembrato a suo agio fino a poco dopo il quarto d'ora della ripresa, dopo aver dominato ed essere passato in vantaggio con Joshua Zirkzee al 57'. Un triplo cambio da parte della Real Sociedad ha però spostato l'inerzia della partita, con il subentrato Orri Óskarsson (autore di quattro gol in questa stagione) che ha messo alla prova André Onana dopo il pareggio dal dischetto di Mikel Oyarzabal a 20' dalla fine.

Anche Brais Méndez, autore dell'unico gol nella vittoria del Real sullo United nella fase a gironi 2022/23, è stato fermato abilmente da Onana. "Giocheremo meglio" ha detto Zirkzee a proposito della partita di ritorno, quando lo United cercherà di superare per la quinta volta gli ottavi di Europa League e prolungare l'imbattibilità degli ultimi 16 anni a 11 partite.

Highlights: Fenerbahçe - Rangers 1-3

Dopo un'eccezionale gara in contropiede a Istanbul, i Rangers sono a un passo dai quarti di finale, ma il viceallenatore Barry Ferguson non guarda troppo avanti. "Siamo solo a metà strada", ha detto, ricordando i risultati altalenanti dei Rangers in casa. "Loro hanno un grande allenatore, quindi mi aspetto una squadra diversa".

José Mourinho spera che il suo collega abbia ragione e, a proposito della gara di andata, ha dichiarato: "Siamo stati pessimi ovunque". Ribaltare un 3-1 non sarà facile, ma con due gol di Cyriel Dessers annullati per fuorigioco nel secondo tempo poteva andare molto peggio. Mourinho intanto non getta la spugna. "Se volete chiedermi se è finita, no, non credo che sia finita", ha detto.

Per l'AZ, l'unica delusione è non avere un vantaggio più consistente dopo la vittoria per 1-0 contro gli Spurs ad Alkmaar. "È molto gratificante vedere che la squadra è cresciuta molto dall'ultima volta che ha affrontato il Tottenham", ha dichiarato un orgoglioso Maarten Martens dopo aver vendicato la sconfitta per 1-0 nella fase campionato.

Gli Spurs devono migliorare nettamente a Londra per avere la possibilità di raggiungere il loro primo quarto di finale di Europa League dal 2012/2013. Il difensore Djed Spence ritiene che la squadra debba tornare alle basi: "Abbiamo lasciato che facessero il loro gioco e ci è mancata la grinta; forse questa è stata la differenza più grande tra le due squadre. Loro hanno lottato su ogni pallone, noi no. Dobbiamo fare meglio".