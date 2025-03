Andata ottavi di finale UEFA Europa League: vittorie all'ultimo respiro per Lazio e Roma, pari per lo United

Nell'andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League, sia Lazio che Roma vincono di misura con un gol nei minuti di recupero rispettivamente contro Viktoria Plzeň e Athletic Club. Negli altri campi, lo United pareggia in casa della Real Sociedad mentre l'Ajax perde in casa contro l'Eintracht Frankfurt.

UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.

Grazie al rigore di Mikel Oyarzabal al 70° minuto, quattro dei sette incontri tra le due squadre terminano in pareggio. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa lo United passa in vantaggio al 57' con un tiro di Joshua Zirkzee dal limite dell'area. Al 70' i padroni di casa segnano il gol del pari col capitano Oyarzabal che diventa anche il capocannoniere di tutti i tempi del suo club in Europa League segnando il suo nono gol nella competizione.

Un autogol di Lucas Bergvall al 18° minuto dà all'AZ un gol di vantaggio in vista del ritorno in Inghilterra.

Gli ospiti passano in vantaggio con Cyriel Dessers dopo appena sette minuti, ma alla mezz'ora i padroni di casa trovano il pareggio con Alexander Djiku. Al 42' però i Rangers passano nuovamente in vantaggio con un contropiede di Václav Černý, che segna la sua doppietta personale all'82' fissando il risultato sull'1-3.

La doppietta di Malick Fofana a Bucarest, permette al Lyon di affrontare il ritorno in casa con un discreto margine di vantaggio. Nicolás Tagliafico porta in vantaggio gli ospiti al 30', ma al 68' i padroni di casa siglano il pari con Alexandru Băluță. Nei minuti finali però Fofana segna due gol in cinque minuti (86', 89') per l'1-3 finale.

Sorteggio quarti di finale (10 e 17 aprile) Bodø/Glimt/Olympiacos - Viktoria Plzeň/Lazio

AZ Alkmaar/Tottenham - Ajax/Eintracht Frankfurt

Fenerbahçe/Rangers - Roma/Athletic Club*

FCSB/Lyon - Real Sociedad/Man Utd * La potenziale partita casalinga della Roma nei quarti di finale potrebbe essere soggetta a modifiche nel calendario

La Roma vince in rimonta contro l'Athletic Club: allo Stadio Olimpico finisce 2-1. Succede tutto nella ripresa: al gol di Iñaki Williams rispondono Angeliño e Eldor Shomurodov nel recupero.

Allo Stadion města Plzně fa festa la Lazio. Ospiti in vantaggio nella prima frazione con Alessio Romagnoli, nella ripresa la reazione del Viktoria Plzeň, che trova l’1-1 con Rafiu Durosinmi e poi cerca di sfruttare la doppia superiorità numerica per i rossi a Nicolò Rovella e Samuel Gigot, ma nel finale arriva il guizzo di Gustav Isaksen, che regala l'insperata vittoria ai Biancocelesti.

I padroni di casa partono forte e dopo aver colpito un palo, passano in vantaggio al 10' con Brian Brobbey su cross di Jordan Henderson. Tuttavia, dopo aver sfiorato più volte il pari, il Frankfurt trova il meritato 1-1 al 27' con un tiro di Hugo Larsson deviato da Brobbey, autore del gol dell'Ajax. Nel secondo tempo le due squadre giocano a viso aperto ma è la formazione tedesca a trovare la rete della vittoria a 20 minuti dalla fine con una conclusione ravvicinata di Ellyes Shkiri.

La squadra norvegese passa in vantaggio al 13° minuto con un colpo di testa di Jostein Gundersen che si infila tra la traversa e il portiere Konstantinos Tzolakis. Sul finire del primo tempo, i norvegesi raddoppiano con il capitano Kasper Høgh, che sigla anche il 3-0 definitivo al 55', ponendo fine all'imbattibilità dell'Olympiacos che durava da 26 partite in tutte le competizioni. Per il Bodø/Glimt è l'ottava vittoria stagionale in nove partite casalinghe europee.