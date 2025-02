Cosa guardare nell'andata degli ottavi di finale UEFA Europa League

Le 16 squadre ancora in corsa nella UEFA Europa League 2024/25 proseguiranno la scalata verso la finale di maggio a Bilbao nell'andata degli ottavi di finale.

UEFA.com vi racconta gli spunti più interessanti delle gare di giovedì 6 marzo.

Crea il tabellone con i tuoi pronostici col Bracket

Dopo la sofferta vittoria di misura di ottobre sull'AZ nella fase campionato, il Tottenham è ben consapevole delle insidie della sfida contro il club dei Paesi Bassi. Negli spareggi, l'AZ ha travolto 6-3 il Galatasaray tra andata e ritorno, anche se i riflettori saranno puntati sull'attaccante dell'AZ, Troy Parrott, che affronterà per la prima volta la sua ex squadra.

Lo sapevi: l'AZ ha vinto otto degli ultimi nove doppi confronti europei.

AZ - Tottenham: tutti i gol di Troy Parrott in Europa League

Le due squadre si sono sfidate molte volte in Europa League negli ultimi anni: il Manchester United ha vinto i sedicesimi di finale nel 2020/21 per 4-0 tra andata e ritorno, prima di vincere ciascuno 1-0 in trasferta nella fase a gironi della stagione successiva. La Real ha dimostrato tutto il suo potenziale negli spareggi per la fase a eliminazione diretta, dove ha battuto complessivamente per 7-3 il Midtjylland, anche se lo United rimane l'unica squadra ancora imbattuta in questa edizione della competizione.

Lo sapevi: con il 59,2%, il possesso medio dello United è superiore a quello di qualsiasi altra squadra in questa stagione.

Vincitore della Coppa dei Campioni nel 1986, l'FCSB non è più riuscito ad arrivare in finale da allora. Il suo miglior piazzamento europeo, infatti, è stato nel 2005/06, quando ha raggiunto la semifinale di Coppa UEFA. I campioni della Romania hanno battuto il PAOK negli spareggi e adesso affronteranno un Lyon che ha perso una sola partita della fase campionato. Dopo l'eliminazione ai quarti nel 2022/23, nell'ultima partecipazione nella competizione, i rumeni sperano di andare ancora più avanti.

Lo sapevi: l'FCSB ha fatto più tackle di qualsiasi altra squadra nella competizione (169).

Highlights: FCSB - PAOK 2-0 

Specialista delle competizioni europee, José Mourinho vuole riportare il suo Fenerbahçe nell'Olimpo del calcio europeo. Dopo aver vinto complessivamente per 5-2 gli spareggi contro l'Anderlecht, i turchi adesso affronteranno per la prima volta i Rangers - che hanno chiuso la fase campionato all'ottavo posto per la differenza rete qualificandosi direttamente agli ottavi.

Lo sapevi: i Rangers hanno perso solo due volte in nove incontri contro squadre turche (V4 P3).

Conosciamo le squadre degli ottavi

Dopo aver raggiunto i quarti di finale della Conference League la scorsa stagione, il Plzeň vuole stupire anche in questa dopo aver ribaltato l'1-0 dell'andata vincendo complessivamente per 3-1 contro il Ferencváros negli spareggi. Il prossimo avversario sarà molto ostico dato che affronterà una Lazio che ha chiuso al primo posto la fase campionato con 19 punti. I biancocelesti invece puntano a vincere il primo trofeo UEFA dal successo del 1999 in Supercoppa.

Lo sapevi: la Lazio ha la più alta percentuale di precisione nei passaggi in questa stagione, con una media dell'87%.

Highlights: Viktoria Plzeň - Ferencváros 3-0 

I campioni norvegesi stanno rapidamente diventando una delle protagoniste di questa stagione, come conferma il successo ai supplementari contro il Twente negli spareggi per la fase a eliminazione diretta. L'Olympiacos punta a vincere due trofei europei consecutivi dopo essersi aggiudicato nella passata stagione la Conference League. In questa inoltre può contare sui gol del capocannoniere di questa edizione, ovvero Ayoub El Kaabi, autore di sette gol nella fase campionato.

Lo sapevi: l'Olympiacos ha subito solo tre gol, ed ha la miglior difesa di questa stagione nella competizione.

Dopo battuto l'Union SG ai supplementari negli spareggi, l'Ajax (vincitore della Coppa dei Campioni nel 1992) affronterà agli ottavi un Frankfurt che ha chiuso la fase campionato al quinto posto ma che ha perso il suo miglior marcatore, Omar Marmoush, trasferitosi al Manchester City a gennaio. Riusciranno i vincitori della Coppa UEFA del 1980 e dell'Europa League del 2022 a fare a meno dei suoi gol?

Finale 2022: Frankfurt - Rangers 1-1 (5-4 dcr)

Dopo aver raggiunto la finale nel 2022/23 e la semifinale nel 2023/24, La Roma farà di tutto per vincere per la prima volta l'Europa League. Di fronte si troverà un Athletic Club che punta a giocare la finale nel proprio stadio: al San Mamés. Si prospetta un avvincente ottavo di finale tra due squadre che privilegiano il calcio offensivo.

Lo sapevi: la Roma ha perso solo due delle ultime 38 partite casalinghe UEFA (V27 P8).