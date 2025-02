Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League

Dopo il pari di giovedì scorso, Roma e Porto si giocheranno tutto al ritorno, mentre Galatasaray e Bodø/Glimt devono recuperare lo svantaggio dell'andata.

Vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa League.

20 febbraio

Partite pomeridiane (18:45 CET)

Roma - Porto (tot.: 1-1)

Bodø/Glimt - Twente (tot.: 1-2)

FCSB - PAOK (tot.: 2-1)

Galatasaray - AZ Alkmaar (tot.: 1-4)

Partite serali (21:00 CET)

Ajax - Union SG (tot.: 2-0)

Viktoria Plzeň - Ferencváros (tot.: 0-1)

Real Sociedad - Midtjylland (tot.: 2-1)

Anderlecht - Fenerbahçe (tot.: 0-3)

Chi è già qualificato agli ottavi di finale? Athletic Club (ESP)

Eintracht Frankfurt (GER)

Lazio (ITA)

Lyon (FRA)

Manchester United (ENG)

Olympiacos (GRE)

Rangers (SCO)

Tottenham (ENG)

Partite di cartello

Sia la Roma che il Porto stanno attraversando un momento complicato, quindi un successo in Europa League sarebbe un ottimo modo per dare una svolta alla stagione. Il pareggio per 1-1 dell'andata è un risultato migliore sulla carta per i giallorossi (rimasti in dieci per l'espulsione di Bryan Cristante), ma il tecnico Claudio Ranieri ritiene che "la Roma sia stata più brava e meritasse di vincere". L'autore del gol Zeki Çelik ha dichiarato a UEFA.com che la sua squadra deve essere più lucida al ritorno: "Dobbiamo essere più aggressivi e attenti agli attacchi rapidi e ai contropiedi, perché è così che abbiamo subito gol".

Dopo aver iniziato l'anno con quattro sconfitte consecutive, la forma del Porto è migliorata con l'arrivo del tecnico argentino Martin Anselmi, anche se quello con la Roma è stato il quarto pareggio in cinque partite da fine gennaio. Anselmi ritiene che la sua squadra abbia avuto troppo timore referenziale nel primo tempo, mentre il vero Porto si è visto nelle ultime fasi della gara. L'autore del gol Francisco Moura ha previsto "un'altra partita difficile" allo Stadio Olimpico, ma Anselmi ha detto che la sua squadra deve essere sicura dei propri mezzi: "Dobbiamo andare a Roma e fare quello che sappiamo fare".

Lo sapevi?

La Roma ha vinto una volta in sette precedenti contro il Porto (P3 S3), ovvero un 2-1 in casa negli ottavi di Champions League 2018/19. I giallorossi però hanno poi perso il ritorno per 3-1 ai tempi supplementari.

Nella gara d'andata la spettacolare punizione di Sven Mijnans e l'espulsione al 51' di Kaan Ayhan, hanno spianato la strada all'AZ per il successo per 4-1 contro il Galatasaray. I Cimbom hanno le potenzialità per ribaltare la gara avendo segnato tre o più gol in sei delle ultime sette partite europee giocate in casa, e in più potranno contare anche sul rientro dalla squalifica dell'attaccante Victor Osimhen. L'allenatore Okan Buruk spera nella rimonta: "Possiamo farcela, ci crediamo!".

Solo l'Ajax ha subito meno gol dell'AZ in Eredivisie, ma è stato meno resiliente in Europa League. L'AZ era già stato una volta vicino a una rimonta clamorosa quando dopo essere andato sotto per 3-0 a fine primo tempo nell'ultima trasferta europea giocata in casa del Ferencváros, è arrivato a un passo dal pari ma ha perso 4-3. "Non puoi mai sapere se un 4-1 è sufficiente", ha ammesso l'allenatore Maarten Martens dopo l'andata. Gli olandesi possono trarre conforto dai loro precedenti in Turchia (V1 P2) e dal fatto che il Galatasaray ha subito almeno un gol nelle ultime 21 partite europee.

Lo sapevi?

Con 20 gol fatti, il Galatasaray ha il miglior attacco di questa Europa League, sebbene l'AZ sia terzo a quota 17.

Il Bodø/Glimt si presenta alla sfida decisiva sotto per 2-1 e in pieno pre-campionato dato che la nuova stagione di Eliteserien inizierà solo il 29 marzo. Il rigore segnato dagli avversari nei minuti di recupero ha negato loro il pareggio a Twente, ma i campioni norvegesi sono celebri per il loro carattere mai arrendevole. "Faremo un respiro profondo e proveremo la rimonta", ha dichiarato l'allenatore Kjetil Knutsen. L'esterno Jens Petter Hauge ha aggiunto: "Ad Aspmyra possiamo battere chiunque e il Twente non fa eccezione".

Superare la squadra di Enschede non è un compito facile; il Twente non ha mai perso in trasferta in Europa dall'inizio della fase campionato (V1 P3), e mentre le condizioni climatiche all'interno del Circolo Polare Artico possono essere difficili per le squadre ospiti, la squadra di Joseph Oosting si è recata in una Svezia altrettanto fredda a fine gennaio e ha vinto 3-2 in casa del Malmö. Oosting ha detto che la vittoria per 2-1 all'andata contro il Bodø/Glimt fosse il minimo che la sua squadra potesse meritare, ma non è eccessivamente preoccupato. "Siamo in vantaggio", ha spiegato. "Questo renderà la sfida più interessante. C'è ancora una partita da giocare".

Lo sapevi?

Il Bodø/Glimt ha vinto sei delle sette partite europee giocate in casa in questa stagione, tranne quella col Qarabağ (2-1) che è stata l'unica squadra a portarsi i tre punti da Aspmyra.

Altri spunti interessanti

Il Viktoria Plzeň non segna da sei partite della fase a eliminazione diretta ed ha perso l'andata per 1-0 col Ferencváros, ma spera che il ritorno del suo possente e prolifico attaccante Rafiu Durosinmi dopo 16 mesi di assenza per infortunio possa aiutarlo a qualificarsi.

Il Fenerbahçe proverà a evitare le distrazioni dopo la vittoria per 3-0 in casa dell'Anderlecht. Il difensore Mert Müldür esorta la squadra di José Mourinho a non perdere la lucidità: "Abbiamo un grande vantaggio ma dobbiamo rimanere concentrati: non è ancora finita".

L'Ajax è in vantaggio per 2-0 contro l'Union SG, ma l'allenatore dei belgi, Sébastien Pocognoli, ci spera: "Mancano ancora 90 minuti, quindi nulla è perduto", ha spiegato. "Ma devo essere realista: dovremo essere perfetti.