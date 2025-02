Assaggia l'Azione: Wesley Sneijder e le specialità di Amsterdam

Dopo i tour gastronomici a San Sebastián, Francoforte, Porto e Manchester, l'ultima avventura culinaria di Ana Quiles è stata ad Amsterdam. Lì è stata raggiunta da un uomo che conosce bene la città: l'ex centrocampista dell'Ajax e dei Paesi Bassi, Wesley Sneijder.

Per questo articolo di Assaggia l'Azione by Just Eat Takeaway.com, il duo ha girato per la capitale dei Paesi Bassi a bordo di un'auto non a caso arancione, consegnando ai ristoratori locali dei regali tra i quali dei biglietti per l'ottava giornata di UEFA Europa League, che ha visto l'Ajax battere il Galatasaray, oltre a delle maglie firmate.

In cambio, hanno potuto assaggiare un panino tipico Broodje Zeedijk, un kroket e, naturalmente, un kebab, lasciando i due molto soddisfatti.

Leggi tutti gli articoli di Assaggia l'Azione by Just Eat Takeaway.com durante tutta la stagione di Europa League.