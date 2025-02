Europa League: conosciamo le squadre agli ottavi di finale

Delle 36 squadre che hanno iniziato il loro cammino in UEFA Europa League 2024/25, ne rimangono 16, dopo la conclusione della fase campionato e degli spareggi per la fase ad eliminazione diretta.

UEFA.com illustra il profilo delle contendenti rimaste.

Sorteggio degli ottavi

Le squadre in breve Ottavi di finale (teste di serie)

Athletic Club, Eintracht Frankfurt, Lazio, Lyon, Manchester United, Olympiacos, Rangers, Tottenham Ottavi di finale (non teste di serie)

Ajax, AZ Alkmaar, Bodø/Glimt, FCSB, Fenerbahçe, Real Sociedad, Roma, Viktoria Plzeň

Piazzamento nella fase campionato: 12°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V3-2 tot. dts. contro Union SGQualificazione: spareggi (V7-1tot. - Jagiellonia)

Bilancio fase campionato: V4 P1 S3 GF16 GS8

Scorsa stagione: fase a gironi, ottavi di finale Conference League (S0-4tot. - Aston Villa)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: campione (1991/92)

Ranking UEFA: 29°

Piazzamento nella fase campionato: 2°

Qualificazione: quinto in Liga

Bilancio fase campionato: V6 P1 S1 GF15 GS7

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1976/77, 2011/12)

Ranking UEFA: 88°

Piazzamento nella fase campionato: 19°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V6-3 tot. contro Galatasaray

Qualificazione: quarto in Eredivisie

Bilancio fase campionato: V3 P2 S3 GF13 GS13

Scorsa stagione: fase a gironi Conference League 

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1980/81)

Ranking UEFA: 39°

Piazzamento nella fase campionato: 9°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V6-4 tot. contro Twente

Qualificazione: spareggi Champions League (S2-3tot. - Crvena Zvezda)

Bilancio fase campionato: V4 P2 S2 GF14 GS11

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League (S2-3tot. - Ajax)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2024/25)

Ranking UEFA: 48°

Piazzamento nella fase campionato: 5°

Qualificazione: sesto in Bundesliga

Bilancio fase campionato: V5 P1 S2 GF14 GS10

Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Conference League (S3-4tot. - Union SG)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: campione (1979/80, 2021/22)

Ranking UEFA: 27°

Piazzamento nella fase campionato: 11°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V4-1 tot. contro PAOK

Qualificazione: spareggi (V2-1tot. - LASK)

Bilancio fase campionato: V4 P2 S2 GF10 GS9

Scorsa stagione: terzo turno di qualificazione della Conference League (S0-2tot. - Nordsjælland)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2005/06)

Ranking UEFA: 81°

Piazzamento nella fase campionato: 24°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V5-2 tot. contro Anderlecht

Qualificazione: terzo turno di qualificazione Champions League (S2-3tot. - Lille)

Bilancio fase campionato: V2 P4 S2 GF9 GS11

Scorsa stagione: quarti di finale Conference League (P3-3tot. - Olympiacos, S2-3 dcr)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2012/13)

Ranking UEFA: 46°

Piazzamento nella fase campionato: 1ª

Qualificazione: settima in Serie A

Bilancio fase campionato: V6 P1 S1 GF17 GS5

Scorsa stagione: ottavi di finale di Champions League (S1-3tot. - Bayern)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1997/98)

Ranking UEFA: 24ª

Piazzamento nella fase campionato: 6°

Qualificazione: sesto in Ligue 1

Bilancio fase campionato: V4 P3 S1 GF16 GS8

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2016/17)

Ranking UEFA: 59°

Piazzamento nella fase campionato: 3°

Qualificazione: vincitore FA Cup 

Bilancio fase campionato: V5 P3 S0 GF16 GS9

Scorsa stagione: fase a gironi di Champions League 

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: campione (2016/17)

Ranking UEFA: 13°

Highlights: FCSB - Man Utd 0-2

Piazzamento nella fase campionato: 7°

Qualificazione: vincitore Conference League 

Bilancio fase campionato: V4 P3 S1 GF9 GS3

Scorsa stagione: fase a gironi, vincitore Conference League (V1-0 - Fiorentina)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (1989/90, 2004/05, 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2020/21, 2024/25)

Ranking UEFA: 38°

Piazzamento nella fase campionato: 8°

Qualificazione: terzo turno di qualificazione Champions League (S1-3tot. - Dynamo Kyiv)

Bilancio fase campionato: V4 P2 S2 GF16 GS10

Scorsa stagione: spareggi di Champions League, ottavi di finale di Europa League (S2-3 - Benfica)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2007/08, 2021/22)

Ranking UEFA: 28°

Piazzamento nella fase campionato: 13°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V7-3 tot. contro Midtjylland

Qualificazione: sesto in Liga

Bilancio fase campionato: V4 P1 S3 GF13 GS9

Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League (S1-4tot. - Paris)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1988/89)

Ranking UEFA: 31°

Piazzamento nella fase campionato: 15ª

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V4-3 tot. contro Porto

Qualificazione: sesta in Serie A

Bilancio fase campionato: V3 P3 S2 GF10 GS6

Scorsa stagione: semifinali (S2-4tot. - Leverkusen)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1990/91, 2022/23)

Ranking UEFA: 6ª

Piazzamento nella fase campionato: 4°

Qualificazione: quinto in Premier League

Bilancio fase campionato: V5 P2 S1 GF17 GS9

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: campione (1971/72, 1983/84)

Ranking UEFA: 35°

Highlights: Tottenham - Elfsborg 3-0

Piazzamento nella fase campionato: 16°

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: V3-1 tot. contro Ferencváros

Qualificazione: spareggi (V2-0tot. - Hearts)

Bilancio fase campionato: V3 P3 S2 GF13 GS12

Scorsa stagione: quarti di finale Conference League Conference League (S0-2tot. - Fiorentina)

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: ottavi di finale (2012/13, 2013/14, 2017/18, 2024/25)

Ranking UEFA: 57°

Ranking UEFA al termine degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.