Europa League: conosciamo le finaliste

Delle 36 squadre che hanno iniziato il loro cammino in UEFA Europa League 2024/25, ne rimangono adesso due che si contenderanno il trofeo nella finale di mercoledì 21 maggio a Bilbao.

UEFA.com illustra il profilo delle finaliste.

Manchester United (ENG)

Piazzamento nella fase campionato: 3°

Semifinale: 7-1 tot. contro Athletic Club

Quarti di finale: 7-6 tot. dts contro Lyon

Ottavi di finale: 5-2 tot. contro Real Sociedad

Bilancio fase campionato: V5 P3 S0 GF16 GS9

Qualificazione: vincitore FA Cup 

Scorsa stagione: fase a gironi di Champions League 

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: campione (2016/17)

Ranking UEFA: 11°

Piazzamento nella fase campionato: 4°

Semifinale: 5-1 tot. contro Bodø/Glimt

Quarti di finale: 2-1 tot. contro Eintracht Frankfurt

Ottavi di finale: 3-2 tot. contro AZ Alkmaar

Bilancio fase campionato: V5 P2 S1 GF17 GS9

Qualificazione: quinto in Premier League

Scorsa stagione: non ha partecipato alle competizioni UEFA per club

Miglior traguardo Coppa UEFA/Europa League: campione (1971/72, 1983/84)

Ranking UEFA: 29°

Ranking UEFA rilevato al termine del ritorno delle semifinali.