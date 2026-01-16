UEFA Europa League Ufficiale Risultati e statistiche live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Cartellini gialli e rossi in Champions League, Europa League, Conference League: quanti cartellini portano a una squalifica? Vengono azzerati dopo la fase campionato? Un giocatore può essere squalificato per la finale?

venerdì 16 gennaio 2026

Quanti cartellini gialli portano a una squalifica in UEFA Champions League? Quando vengono azzerati? Si può saltare la finale per somma di cartellini? Ecco le risposte a tutti i tuoi dubbi.

L'arbitro Marco Guida mostra un cartellino giallo durante una partita di Champions League
L'arbitro Marco Guida mostra un cartellino giallo durante una partita di Champions League AFP via Getty Images

Per quante partite viene squalificato un calciatore dopo un cartellino rosso?

Articolo 63.01 del regolamento di UEFA Champions League
Di norma, un giocatore o un dirigente della squadra espulso dall'arbitro viene automaticamente squalificato per la partita successiva di una competizione UEFA per club (ad es. UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa League e Supercoppa UEFA). In caso di infrazioni gravi, gli organi disciplinari UEFA hanno il diritto di aumentare tale sanzione, anche estendendola ad altre competizioni.

Quanti cartellini gialli portano a una squalifica?

Articolo 63.02

Prima della fase campionato, i giocatori e i dirigenti delle squadre vengono squalificati per la partita successiva della competizione dopo tre ammonizioni che non abbaino portato a un cartellino rosso, nonché dopo ogni ammonizione dispari successiva (quinta, settima, ecc.). Eccezionalmente, dopo il completamento di due turni di una competizione UEFA per club (ad esempio UEFA Champions League e/o UEFA Europa League e/o UEFA Conference League) in cui un giocatore è stato registrato nella lista di un club ed è idoneo a giocare, il numero di ammonizioni ricevute dal giocatore che non abbiano comportato una squalifica per recidiva viene ridotto di una.

Dalla prima partita della fase campionato, i giocatori o dirigenti vengono squalificati per la gara successiva nella competizione in questione dopo tre ammonizioni che non abbiano portato a un'espulsione e qualsiasi successiva ammonizione dispari (quinta, settima, nona, ecc.).

Regolamento Europa League
Regolamento Conference League

I cartellini gialli vengono azzerati dopo la fase campionato o durante la fase a eliminazione diretta?

Articolo 63.03
I cartellini gialli singoli e le squalifiche per somma di ammonizioni vengono sempre riportati alla fase successiva di tutte le competizioni UEFA maschili maggiori (UEFA Champions League, UEFA Europa League o UEFA Conference League), tranne nei casi descritti nell'articolo 63.04 qui di seguito.

Articolo 63.04
Eccezionalmente, tutti i cartellini gialli che portano alla squalifica per somma di ammonizioni espirano al termine degli spareggi di qualificazione. Il conteggio quindi riparte da zero dalla fase campionato. Inoltre tutti i cartellini gialli vengono azzerati alla fine dei quarti di finale. Le ammonizioni accumulate sino ai quarti, non vengono quindi conteggiate in semifinale.

Si può essere squalificati per la finale?

Sì, ma solo in seguito a un cartellino rosso. Poiché la conta dei cartellini gialli viene azzerata al termine dei quarti di finale (vedi Articolo 63.04), anche se un giocatore viene ammonito in entrambe le partite di una semifinale, non può essere sospeso per la finale.

I cartellini gialli vengono azzerati al termine della stagione?

Articolo 63.05
Le ammonizioni e la conta dei cartellini gialli di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League, vengono azzerate al termine della stagione.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: venerdì 16 gennaio 2026

Scelti per te

Guida alla Champions League 2025/26
Live 24/02/2025

Guida alla Champions League 2025/26

Tutto quello che c'è da sapere sulla 71ª edizione della competizione per club più prestigiosa d'Europa.
Europa League 2025/26: squadre e date
Live 28/08/2025

Europa League 2025/26: squadre e date

Tutto quello che c'è da sapere sulla 55ª edizione della competizione per club.
Format Conference League 2025/26
Live 29/07/2025

Format Conference League 2025/26

Tutto quello che c'è da sapere sulla quinta edizione della competizione per club.