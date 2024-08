Sorteggio fasi campionato di Champions League, Europa League e Conference League a Montecarlo: tutto quello da sapere sul calcio d'inizio della stagione europea per club

I sorteggi della prima fase campionato in assoluto della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League sono ormai alle porte.

UEFA.com racconta cosa ci si aspetta dal sorteggio che verrà effettuato nel Principato di Monaco e che darà il via alle competizioni europee per club di questa stagione.

Quando e dove si svolgono i sorteggi?

Il sorteggio della fase campionato della Champions League si svolgerà giovedì 29 agosto alle 18:00 CET presso il Grimaldi Forum di Montecarlo. I sorteggi di Europa League e Conference League si terranno il giorno successivo, venerdì 30 agosto, nella stessa location. Il sorteggio di Europa League avrà inizio alle 13:00 CET, mentre quello di Conference League alle 14:30 CET.

Dove posso guardare i sorteggi?

Tutti i sorteggi saranno trasmessi in diretta streaming su UEFA.com.

Come funziona il nuovo format?

Il cambiamento più importante per tutte e tre le competizioni riguarda la fase campionato, che diventerà un'unica fase a 36 squadre. In Champions League e in Europa League, ogni squadra affronta otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta); in Conference League ogni club affronta sei squadre diverse (tre in casa, tre in trasferta).

In tutte e tre le competizioni, le prime otto classificate passano direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procede direttamente con le classiche partite a eliminazione diretta.

Le squadre che si classificano dal 25° posto in giù nella fase campionato di tutte e tre le competizioni saranno eliminate dall'Europa per la stagione in corso e non saranno spostate nelle altre competizioni.

Spiegato il nuovo formato delle competizioni per club

Come funzionano i sorteggi?

In Champions League e in Europa League, le squadre saranno suddivise in quattro fasce in base al coefficiente individuale del club rilevato all'inizio della stagione, con l'unica eccezione che i campioni in carica di Champions League saranno testa di serie nella prima fascia, indipendentemente dal coefficiente.

Ogni squadra sarà sorteggiata contro due avversari di ogni fascia, uno dei quali giocherà in casa e l'altro in trasferta. In Conference League, le squadre saranno suddivise in sei fasce, e ogni squadra affronterà sei avversari diversi (uno per ogni fascia).

Nella fase campionato le squadre non possono affrontare avversari del proprio Paese e possono essere sorteggiate contro un massimo di due squadre appartenenti alla stessa federazione.

In ogni competizione, tutte le 36 squadre saranno sorteggiate manualmente con palline fisiche. Per ogni squadra sorteggiata manualmente, un software automatico designato sorteggerà casualmente i suoi avversari, che saranno rivelati sullo schermo nella sala dei sorteggi e in televisione. Il software deciderà anche quali partite saranno in casa e quali in trasferta.

Il sorteggio inizierà con la prima fascia, assegnando gli avversari a tutte le squadre, una dopo l'altra, e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutte le squadre non saranno sorteggiate contro un avversario.

Sorteggio Champions League: come funziona

Cosa succede dopo il sorteggio?

Anche se le squadre conosceranno tutti i loro avversari al termine del sorteggio, il calendario con le date e gli orari delle partite sarà elaborato successivamente e annunciato sabato 31 agosto, per garantire che non ci siano incompatibilità di calendario tra le competizioni.

Cos'altro accadrà durante le cerimonie di sorteggio?

Il Premio del Presidente UEFA 2024 sarà consegnato dal presidente UEFA, Aleksander Čeferin, durante la cerimonia di sorteggio della Champions League.