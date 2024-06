Relazione tecnica UEFA Europa League

La prima parte delle relazioni tecniche UEFA per UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Women's Champions League è ora disponibile online.

Scarica la relazione tecnica

La relazione, per ciascuna delle tre competizioni per club, si concentra sulla finale, con un'analisi delle principali caratteristiche tattiche identificate dagli osservatori tecnici UEFA, e fornisce anche alcune statistiche delle due finaliste. Inoltre, ogni relazione contiene un profilo del Giocatore della Stagione e del Giovane Giocatore della Stagione, nonché sezioni specifiche sulla Squadra della Stagione e sui Gol della Stagione.

La relazione tecnica completa di ciascuna delle competizioni sopra menzionate sarà pubblicata nel corso dell'estate, prima dell'inizio della stagione 2024/25.

Per la prima parte della relazione tecnica relativa alla UEFA Champions League, gli osservatori tecnici della finale tra Borussia Dortmund e Real Madrid di sabato scorso a Wembley hanno analizzato i seguenti aspetti: la minaccia costante del Dortmund nel corso del primo tempo; le contromosse del Real Madrid, dopo la ripresa, per ottenere un migliore equilibrio a centrocampo; la minaccia dei vincitori da calcio d'angolo.

Per quanto riguarda la relazione della UEFA Europa League, viene approfondita la marcatura a uomo dell'Atalanta durante la finale contro il Bayer Leverkusen, mentre la relazione della UEFA Women's Champions League evidenzia il possesso palla e lo scambio di posizioni delle giocatrici del Barcellona nella vittoria contro il Lione, insieme a l'impatto di alcuni elementi chiave come Caroline Graham Hansen e Aitana Bonmatí.

Gli osservatori UEFA sono allenatori esperti ed ex giocatori che collaborano con l'unità di analisi delle prestazioni UEFA per produrre resoconti di ogni competizione UEFA per squadre nazionali e club. Per accedere ai rapporti tecnici delle stagioni precedenti, visita https://www.uefatechnicalreports.com/.

Il team di osservatori tecnici UEFA per la stagione 2023/24 della UEFA Champions League comprendeva: David Adams (Galles), Wayne Allison (Inghilterra), Aljoša Asanović (Croazia), Rafael Benítez (Spagna), Packie Bonner (Irlanda), Justin Cochrane (Inghilterra), Frank de Boer (Paesi Bassi), Jean-François Domergue (Francia), Dušan Fitzel (Cechia), Frans Hoek (Paesi Bassi), David James (Inghilterra), Aitor Karanka (Spagna), Stefan Kuntz (Germania), Dirk Kuyt (Paesi Bassi), Hans Leitert (Austria), Claude Makélélé (Francia), Roberto Martínez (Spagna), Ginés Meléndez (Spagna), Mixu Paatelainen (Finlandia), Marians Pahars (Lettonia), Stipe Pletikosa (Croazia), Peter Rudbæk (Danimarca), Willi Ruttensteiner (Austria), Thomas Schaaf (Germania), Ole Gunnar Solskjær (Norvegia), Gareth Southgate (Inghilterra), Jaap Stam (Paesi Bassi), Giovanni van Bronckhorst (Paesi Bassi) e Jack Wilshere (Inghilterra).

Il team di osservatori tecnici UEFA per la stagione 2023/24 della UEFA Europa League comprendeva: David Adams (Galles), David James (Inghilterra), Dušan Fitzel (Cechia), Jan Peder Jalland (Norvegia), Justin Cochrane (Inghilterra), Leif Gunnar Smerud (Norvegia), Mixu Paatelainen (Finlandia), Packie Bonner (Irlanda), Štefan Tarkovič (Slovacchia), Wayne Allison (Inghilterra) e Willi Ruttensteiner (Austria).

Infine, la relazione tecnica della UEFA Women's Champions League si basa sul contributo di un team di allenatori formato da Britta Carlson (Germania), Gemma Grainger (Inghilterra), Fritzy Kromp (Germania), Jayne Ludlow (Galles), Joe Montemurro (Australia), Katrine Pedersen (Danimarca), Martin Sjögren (Svezia) e Alexander Straus (Norvegia).