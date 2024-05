La UEFA Europa League 2023/24 in numeri

1 L'Atalanta ha raggiunto la sua prima finale di una competizione UEFA ed è stata la nona finalista italiana di Coppa UEFA/Europa League dopo Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Parma, Roma e Torino. Solo la Germania (dieci) ha avuto più finaliste.

1 L'Atalanta è la prima squadra italiana a vincere questa competizione nell'era dell'Europa League. L'ultima italiana a vincere la Coppa UEFA/Europa League era stata il Parma nel 1998/99.

3 Con questa, il Leverkusen ha raggiunto la sua terza finale europea, dopo aver vinto la Coppa UEFA nel 1987/88 contro l'Espanyol ai rigori e perso contro il Real Madrid nella finale di Champions League del 2002.

3 L'Atalanta ha ottenuto il risultato più inaspettato del torneo vincendo 3-0 all'andata dei quarti di finale in casa del Liverpool, che era considerato la favorita assoluta del torneo all'ultima stagione di Jürgen Klopp in panchina.

Highlights andata: Liverpool - Atalanta 0-3 

5 Cinque giocatori hanno realizzato una tripletta nell'Europa League 2023/24: Vincenzo Grifo (TSC - Friburgo 1-3), Michael Gregoritsch (Friburgo - Olympiacos 5-0), Pierre-Emerick Aubameyang (Marsiglia - Ajax 4-3), Benjamin Bourigeaud (Rennes - Milan 3-2) e Ademola Lookman (Atalanta - Leverkusen 3-0).

6 Lo Slavia Praga ha eguagliato il record di vittoria più ampia battendo 6-0 lo Sheriff alla seconda giornata.

9 Il totale di nove partite vinte dal Leverkusen nelle competizioni europee in questa stagione è il record ex equodivittorie in una singola stagione. I tedeschi ne avevano vinte nove anche nella celebre edizione 2001/02 di Champions League.

12 Il Leverkusen è diventato la 12esima squadra a superare la fase a gironi a punteggio pieno.

16 Il Qarabağ ha raggiunto gli ottavi di una competizione UEFA per club per la prima volta nella sua storia. La squadra campione dell'Azerbaigian ha messo in difficoltà il Leverkusen negli ottavi pareggiando 2-2 in casa e poi passando in vantaggio per 2-1 in Germania, dove poi ha perso per via della doppietta di Patrik Schick.

Highlights ottavi di finale: Leverkusen - Qarabağ 3-2 

20 Dopo due decenni, in questa edizione si è giocata per l'ultima volta la fase a gironi con questo formato. Dal 2024/25, infatti, verrà sostituita da una fase campionato a girone unico.

31 Il Leverkusen ha concluso la stagione col miglior attacco della competizione: 31 gol; il Liverpool è secondo nella classifica con 29. La sua migliore stagione dal punto di vista realizzativo in Europa risale al 2001/02, quando ne mise a segno 32 raggiungendo la finale di Champions League.

33 Amine Harit del Marsiglia ha subito 33 falli in questa edizione - più di ogni altro giocatore - ed è stato anche uno dei due giocatori del Marsiglia in cima alla classifica degli assist insieme a Jonathan Clauss con sei.

34 Pierre-Emerick Aubameyang ha superato il record di marcature di Radamel Falcao in Europa League, che era di 30 gol complessivi. L'attaccante del Marsiglia ne ha segnati dieci durante l'intera stagione. Tuttavia, Falcao conserva il record di gol in una singola stagione di Europa League: 17 con il Porto nel 2010/11.

Pierre-Emerick Aubameyang: guarda i suoi 31 gol in Europa League

41 James Ward-Prowse del West Ham domina la particolare statistica dei calci d'angolo, avendone battuti 41 in questa edizione.

51 Il numero di partite in cui il Leverkusen è rimasto imbattuto in tutte le competizioni in questa stagione prima della sconfitta in finale di Europa League contro l'Atalanta.

62 L'Atalanta è stata la 62esima squadra a partecipare a una finale di Coppa UEFA/Europa League.

A 66 anni e 117 giorni, Gian Piero Gasperini è diventato l'allenatore più anziano a vincere l'Europa League. Il record precedente era di José Luis Mendilibar, che aveva 62 anni e 78 giorni quando ha vinto la competizione con il Siviglia la scorsa stagione.

88 Il Leverkusen ha segnato dopo l'88' in cinque delle sette partite della fase a eliminazione diretta.

142 Il Leverkusen ha giocato 142 partite di Coppa UEFA/Europa League (comprese le qualificazioni), più di qualsiasi altra squadra tedesca.

439 Nel corso della competizione sono stati segnati in totale 439 gol: una media di 3,12 a partita: questo significa che in media è stato segnato un gol ogni 29 minuti.

1290 Il portiere della Roma, Mile Svilar, è stato il giocatore che ha giocato per il maggior numero di minuti nella competizione 2023/24. È stato uno dei tre giocatori a scendere in campo in 14 partite della stagione, insieme ai due marsigliesi Amine Harit e Iliman Ndiaye. Svilar ha anche effettuato il maggior numero di parate in questa edizione: 54, dieci più del suo rivale più vicino (comprese due nella vittoria ai rigori negli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro il Feyenoord).

Guarda le parate di Svilar della Roma ai rigori

Tutte le statistiche si riferiscono alle partite dalla fase a gironi in poi, salvo diversa indicazione.