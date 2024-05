Atalanta - Leverkusen: dove può essere vinta e persa la finale di Europa League

Con l'avvicinarsi della finale di UEFA Europa League 2023/24 tra Atalanta e Leverkusen, i reporter di UEFA.com, Paolo Menicucci e Matthias Rötters, analizzano i fattori che potrebbero decidere chi si aggiudicherà il trofeo a Dublino.

Verso la finale di Europa League

Riuscirà l'Atalanta a fare l'Atalanta in finale?

Questa è la prima finale europea per l'Atalanta, anche se i bergamaschi hanno disputato molte finali nelle competizioni nazionali negli ultimi tempi. L'1-0 della scorsa settimana contro la Juventus in finale di Coppa Italia è stata la terza sconfitta in sei anni per gli uomini di Gian Piero Gasperini, dopo quelle del 2019 e del 2021. Il ruolo di sfavorita contro gli imbattuti campioni tedeschi potrebbe aiutare la giovane Atalanta a Dublino, ma adesso la Dea deve dimostrare di saper dare il meglio di sé in partite importanti come questa.

Il cammino dell'Atalanta in Europa League: tutti i gol verso la finale

Cosa può succedere se Wirtz è in giornata?

Nessuno mette in dubbio la qualità del Leverkusen, ma in una partita così importante, qualsiasi squadra si affida a quei giocatori che possono fare la differenza. Il Leverkusen ne ha alcuni (tra cui Alejandro Grimaldo, Granit Xhaka e Patrik Schick), ma nessuno li fa rendere come Florian Wirtz. Il tedesco nelle ultime settimane è stato alle prese con un infortunio alla coscia, ma se sarà al meglio contro l'Atalanta, per la compagine italiana si prospetta una serata molto difficile. Se Wirtz invece non sarà ancora al top della forma, l'Atalanta ne potrebbe giovare.

Per Scamacca è tempo di spiccare il volo

Nessuno, a quanto pare, è più desideroso di giocare questa finale dell'atalantino Gianluca Scamacca. Squalificato per la finale di Coppa Italia, l'attaccante romano ha anche saltato la finale di UEFA Europa Conference League dell'anno scorso con il West Ham per infortunio. "Le finali sono partite speciali", ha detto di recente. La sua assenza indubbiamente si è fatta sentire in finale di Coppa Italia. Parlando di statistiche, Scamacca ha segnato sei gol nelle ultime sette partite di Europa League e 12 in tutte le competizioni dal 3 marzo.

Il cammino del Leverkusen verso la finale di Europa League: tutti i gol

I dubbi di Alonso per l'attacco del Leverkusen

Xabi Alonso ha provato innumerevoli opzioni d'attacco nel corso della stagione, e praticamente tutte hanno funzionato. Sarà interessante vedere cosa escogiterà per la finale, con Josip Stanišić, Amine Adli, Jeremie Frimpong, Nathan Tella, Jonas Hofmann, Victor Boniface e Patrik Schick tutti potenzialmente titolari e abituati al 3-2-4-1 del Leverkusen. La domanda è: l'allenatore tirerà fuori un altro asso nella manica o andrà sul sicuro?

'RoboCop' Koopmeiners e i tiri dalla distanza

Sulla carta, Atalanta e Leverkusen sono squadre votate all'attacco, ma con una posta in gioco così alta, la finale potrebbe essere talmente equilibrata da venire decisa da un tiro dalla distanza o da una punizione ben calciata. A questo proposito, l'Atalanta ha un'arma non troppo segreta: Teun Koopmeiners. Il centrocampista mancino ha segnato 12 gol in Serie A in questa stagione - nessun giocatore dei Paesi Bassi aveva segnato così tanti gol dai tempi di Ruud Gullit nel 1994/95 - molti dei quali dalla distanza. Riuscirà a ripetersi anche a Dublino?

Watch Atalanta winner vs Leverkusen in 2022

Il Leverkusen sa come gestire la pressione?

"Arrivare in finale è difficile, vincerla lo è ancora di più", ha detto Alonso dopo la qualificazione a Dublino. Dopo aver vinto la Bundesliga in grande stile, c'è la sensazione che il Leverkusen non sia ancora stato messo alla prova in una grande occasione come una finale; la finale di Coppa di Germania contro il Kaiserslautern arriva tre giorni dopo quella di Europa League. Quanto sarà brava la migliore squadra della stagione in partite come queste? La risposta a questa domanda probabilmente deciderà le sorti della finale.