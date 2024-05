Marten de Roon: il coraggio, la tensione e la finale di UEFA Europa League contro il Leverkusen – Intervista

Riacquistato dall'Atalanta nel 2017 dopo un breve periodo in Premier League con il Middlesbrough, Marten de Roon ha avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione della squadra in una seria contendente europea. Sempre titolare nelle tre stagioni in UEFA Champions League, è stato capitano in assenza di Rafael Tolói e ha raggiunto la sua prima finale UEFA.

Con l'avvicinarsi della sfida contro il Leverkusen, il 33enne centrocampista difensivo racconta a UEFA.com l'atmosfera nella squadra e in città e spiega come affronterà il compito apparentemente impossibile di battere l'undici di Xabi Alonso.

I preparativi per Dublino

Non abbiamo mai giocato una finale europea. È un momento storico, qualcosa che non ti aspetti, soprattutto dopo il sorteggio [della fase a gironi] e un'avversaria come il Liverpool [ai quarti di finale].

La finale di Europa League è importante, specialmente per il club. Adesso giochiamo con le grandi, anche se siamo un club un po' più piccolo. In città non puoi più andare in giro senza che qualcuno ti dica: "Andiamo a Dublino!". Ma la cosa bella è che la gente dice anche: "Vada come vada, essere arrivati fin qui è già sorprendente". Ovviamente, però, quando sei lì vuoi vincere.

Il cammino dell'Atalanta verso la finale di Europa League: tutti i gol

Il cammino dell'Atalanta verso la finale

Sicuramente non avevamo il percorso più facile, ma avevamo già affrontato lo Sporting [CP] nella fase a gironi e sapevamo che potevamo batterlo [agli ottavi di finale]. Poi abbiamo pescato il Liverpool e pensavamo che avesse più probabilità di noi, ma abbiamo vinto 3-0 [ad Anfield]; quella vittoria ci ha dato molta fiducia per il resto della stagione, per il viaggio verso il finale.

Sapevamo che non sarebbe stato facile [contro il Marsiglia in semifinale], ma anche che potevamo farcela perché, se riesci a battere il Liverpool, puoi battere praticamente chiunque. Abbiamo affrontato la partita contro il Marsiglia nello stesso modo e contro il Leverkusen non sarà diverso. Sono molto forti ma faremo tutto il possibile per fermarli.

Highlights dell'andata: Liverpool-Atalanta 0-3

Gianluca Scamacca

Gianluca è la nostra punta principale. Abbiamo tanti attaccanti, ma lui è un po’ diverso. È alto e fisicamente dà molto alla squadra. È lui il riferimento, fa in modo che la squadra giochi un calcio migliore. Ci permette di giocare una palla lunga in situazioni più difficili perché mette in difficoltà i difensori. A parte questo ha molte qualità. È in grado di segnare, è in ottima forma e in generale fa la differenza.

De Roon e Gianluca Scamacca festeggiano la vittoria ad Anfield AFP tramite Getty Images

La sfida al Leverkusen

Sembra un compito impossibile perché finora non ha mai perso, ma in passato ci sono state molte partite che sembravano impossibili da vincere. Resta il fatto che il Leverkusen è imbattuto in questa stagione ed è davvero incredibile. Lo abbiamo anche visto andare in svantaggio, ma sembra sempre capace di rimontare. La cosa principale è che dobbiamo credere in noi stessi: se siamo in finale, un motivo c'è.