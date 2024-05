Anteprima finale Europa League: Atalanta-Leverkusen – dove guardarla, orario, probabili formazioni e stato di forma

L'Atalanta affronterà il Leverkusen nella finale di UEFA Europa League alla Dublin Arena mercoledì 22 maggio.

Atalanta - Leverkusen in breve Quando: mercoledì 22 maggio (21:00 CET)

Dove: Dublin Arena, Repubblica d'Irlanda

Cosa: finale UEFA Europa League 2023/24

Come seguirla: clicca per la copertura in diretta della partita

Dove guardare la finale di Europa League in TV

Scopri dove guardare la finale di UEFA Europa League in TV.

Guida alla partita

Questo non è il primo incontro tra Atalanta e Leverkusen in Europa League: negli ottavi di finale del 2021/22, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini ha avuto la meglio sui Werkself allenati da Gerardo Seoane (vittorie per 3-2 in casa e 1-0 alla BayArena). Quel risultato sarà di conforto per la Dea che in questa stagione ha eliminato il Liverpool nei quarti di finale con una grande prova di forza e con un Gianluca Scamacca entrato al top della forma nel momento giusto della stagione. Tuttavia, pochi sarebbero entusiasti di affrontare la squadra di Xabi Alonso, visto lo stato di forma attuale dei tedeschi.

Guarda il gol della vittoria dell'Atalanta sul Leverkusen nel 2022

Conosciamo le finaliste

Cinque volte seconda in passato, il Leverkusen ha conquistato il suo primo titolo in Bundesliga quest'anno e può completare il triplete se, dopo la vittoria in finale di Europa League, riuscirà a vincere contro il Kaiserslautern in finale di Coppa di Germania sabato 25 maggio.

Questa invece è in netto contrasto con la celebre stagione 2001/2002, quando il Leverkusen ottenne una tripletta di secondi posti tra Bundesliga, Coppa di Germania e UEFA Champions League. Il 2-2 contro la Roma nel ritorno della semifinale è stata la 49esima partita senza sconfitte dall'inizio della stagione (da allora sono arrivati a 50 senza sconfitte), e il numero di gol decisivi segnati nei minuti finali è l'emblema dell'immenso desiderio di vittoria che Xabi Alonso ha instillato alla sua squadra.

Guarda il gol della vittoria dell'Atalanta contro il Leverkusen nel 2022

Probabili formazioni*

Atalanta: Musso; De Roon, Hien, Gjimshiti; Zappacosta, Koopmeiners, Éderson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman

Leverkusen: Kovář; Frimpong, Tapsoba, Tah, Hincapie; Xhaka, Palacios; Adli, Hofmann, Grimaldo; Hložek

*formazioni ufficiali del ritorno delle semifinali; probabili formazioni a seguire

Il cammino dell'Atalanta verso la finale di Europa League: tutti i gol

Stato di forma

Atalanta

Forma: VVVPVV (tutte le competizioni, dalla più recente)

Ultimo risultato: Atalanta - Roma 2-1, 12/05, Serie A

Leverkusen

Forma: VPVVPP

Ultimo risultato: Bochum - Leverkusen 0-5, 12/05, Bundesliga

Il parere degli esperti

A seguire.

La parole dal campo

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta: "La finale sarà un evento storico. Per squadre come la nostra è davvero incredibile, ma è di buon auspicio per tutti. È un risultato storico per noi: abbiamo festeggiato anche dopo il Liverpool, dopo lo Sporting, giustamente. Ma sappiamo bene che non è finita. Adesso abbiamo ancora diverse partite importanti da giocare e avremo tempo per pensare al Leverkusen".

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Siamo felici di essere in finale. Giocheremo due finali in una settimana. Abbiamo dimostrato grande carattere [nella semifinale contro la Roma]. Dopo ho guardato i miei giocatori negli occhi e ho visto che volevano di più. Abbiamo ancora la possibilità di vincere tre titoli e i miei ragazzi li meritano tutti e tre".

Tutti i gol del Leverkusen nel cammino verso la finale di Europa League: tutti i gol