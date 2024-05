Analisi della partita by Swissquote: Leverkusen - Roma 2-2 (tot.: 4-2)

Il Leverkusen ha confermato il suo posto nella finale di UEFA Europa League 2023/24 dopo il pareggio per 2-2 con la Roma nel ritorno della semifinale. Dopo essere andata sotto di due gol con due rigori trasformati da Leandro Paredes, la squadra di Xabi Alonso ha lottato per pareggiare la partita e qualificarsi in finale grazie al 4-2 complessivo tra andata e ritorno.

La transizione letale del Leverkusen da difesa ad attacco

"Una delle caratteristiche distintive del Leverkusen di Alonso è la sua capacità di passare rapidamente ed efficacemente dalla difesa all'attacco", ha spiegato l'osservatore tecnico UEFA, David Adams. In questi momenti di transizione, la squadra della Bundesliga passa abitualmente da un 5-3-2 difensivo a un più offensivo 3-4-1-2. Il modo in cui i loro terzini, Alejandro Grimaldo e Jeremie Frimpong, passano rapidamente da un assetto difensivo per dare una mano all'attacco, è fondamentale per la fase offensiva della squadra".

Analisi tattica Europa League: le transizioni rapide del Leverkusen

Il video qui sopra illustra come il Leverkusen utilizzi spesso le aree centrali per le transizioni offensive prima di sfruttare le zone più esterne. La prima clip mostra come la squadra di casa sia riuscita a liberare l'attaccante Adam Hložek nello spazio lasciato libero dal terzino destro della Roma. Il modo in cui entrambe le squadre hanno cercato di sfruttare gli spazi lasciati dai terzini avversari è stato uno dei punti chiave di queste due partite.

La calma del Leverkusen dopo la riconquista del possesso

La capacità del Leverkusen di rimanere calmo e compatto subito dopo aver riconquistato il possesso è un'altra caratteristica costante nelle clip di questo articolo. Questo aspetto è evidente nella prima clip, quando il capitano del Leverkusen, Jonathan Tah, con calma e compostezza fa scorrere un passaggio dall'interno dell'area di rigore verso il centrocampista Granit Xhaka, che chiede il pallone.

Ben consapevole dei movimenti di compagni e avversari, il centrocampista svizzero si spinge in avanti prima di effettuare un filtrante per Hložek. In questa occasione, tuttavia, l'attaccante ceco spreca il possesso quando erano disponibili opzioni di passaggio migliori.

La capacità del Leverkusen di mantenere il controllo e la calma subito dopo aver riconquistato il pallone si vede di nuovo nella seconda clip. Qui vediamo la squadra tedesca mantenere il pallone in profondità nella propria metà campo, creando una situazione di 4 contro 3 sulla destra dell'area di rigore. La squadra di Alonso lavora poi abilmente il pallone per allontanare la pressione sul lato opposto del campo e fuggire attraverso il difensore centrale di sinistra, Piero Hincapie. Due rapidi passaggi di prima intenzione di Tah e Xhaka si rivelano cruciali in questa azione e permettono al Leverkusen di cambiare gioco.

Il secondo e il terzo filmato evidenziano la minaccia rappresentata da uno dei migliori del Leverkusen: Jeremie Frimpong. L'atletismo, la corsa in avanti e la capacità di giocare 1vs1 del 23enne sono stati fondamentali per il Leverkusen in fase di transizione. Nella clip finale, vediamo come il nazionale dei Paesi Bassi contribuisca alla transizione della sua squadra dalla propria area di rigore sino alla conquista di un calcio d'angolo in meno di 20 secondi. Da questo calcio d'angolo, la squadra di casa segna il suo primo gol.

La "trappola del pressing" del Leverkusen e la riconquista del pallone nella trequarti avversaria.

Non è stato solo in fase di possesso che il Leverkusen ha dimostrato la sua autorità durante questa sfida. Per conquistare il pallone nella trequarti avversaria, la squadra di Alonso ha messo in atto una "trappola del pressing" ben preparata che ha portato a una serie di riconquiste vincenti.

Analisi tattica Europa League: la trappola del fuorigioco del Leverkusen

"Il Leverkusen ha intelligentemente tagliato la linea di passaggio alla destra della Roma, costringendola a giocare a sinistra dove c'è Frimpong", spiega David Adams. "Il Leverkusen ha capito che, andando a uomo e facendo 'saltare' Frimpong mentre il passaggio andava ad Angeliño, la Roma aveva poche opzioni di passaggio".

Nelle clip qui sopra, Frimpong spinge il passaggio verso l'avversario stando inizialmente lontano dal difensore. Quando il pallone inizia a muoversi verso il suo lato, Frimpong parte in pressing e sfrutta le sue caratteristiche fisiche per chiudere rapidamente l'avversario. In questo modo, il giocatore che riceve ha poco tempo per valutare le proprie opzioni di gioco per uscire dal pressing. Tutti e tre gli spezzoni di cui sopra si concludono con un risultato positivo per il Leverkusen, evidenziando l'efficacia di questa strategia di pressing.

La Roma posiziona Lukaku sul terzino sinistro del Leverkusen per sfruttare gli spazi nella corsia esterna

Il contributo della Roma a questa divertente semifinale di ritorno non va sottovalutato. Passando in vantaggio per 2-0, la squadra di Daniele De Rossi ha pareggiato il punteggio aggregato e messo concretamente a rischio l'imbattibilità del Leverkusen.

"La Roma ha cercato regolarmente di sfruttare gli spazi lasciati dai terzini del Leverkusen in transizione", spiega Adams. "Con Frimpong e Grimaldo pronti a lasciare le loro postazioni difensive, la Roma ha cercato di liberare il centravanti Romelu Lukaku negli spazi lasciati nelle corsie esterne. Questo è stato particolarmente evidente sulla sinistra della difesa del Leverkusen, dove Lukaku ha giocato sulla spalla del centrale sinistro del Leverkusen, Hincapie, e nello spazio lasciato da Grimaldo".

Analisi tattica Europa League: lo sfruttamento degli spazi della Roma

Il secondo filmato mostra come la strategia della Roma di sfruttare le corsie esterne sia strettamente legata all'invio di lanci dal basso. Questo schema ha portato al primo rigore della squadra italiana, con il cross di Angeliño che ha costretto Tah a commettere un fallo in area.