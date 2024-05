Atalanta-Marsiglia 3-0 (tot. 4-1): una super Dea vola a Dublino

L'Atalanta non dà scampo all'Olympique Marsiglia e vola in finale di UEFA Europa League, la prima finale europea della sua storia. Al Gewiss Stadium, dopo l'1-1 del Vélodrome, la Dea di Gian Piero Gasperini gioca una super partita e stende 3-0 i francesi, grazie ai gol di Ademola Lookman, Matteo Ruggeri e del subentrato El Bilal Touré. Un successo splendido, che permette ai Nerazzurri di staccare il biglietto per Dublino dove il 22 maggio si giocheranno il trofeo contro il Leverkusen.

I momenti chiave 6': De Ketelaere colpisce il palo per l'Atalanta

24': Scamacca centra la traversa, il secondo legno della serata per i Nerazzurri

30': Lookman, con un destro dal limite deviato, porta avanti la Dea

52': Ruggeri firma il raddoppio con un destro che trova l'incrocio dei pali

63': Veretout colpisce la traversa su punizione

90'+5: Touré cala il tris e scatena la festa nerazzurra

La partita in breve: prima finale europea per i Nerazzurri

Ademola Lookman ha portato in vantaggio i Nerazzurri contro la squadra francese AFP via Getty Images

L'Atalanta parte subito con i giri del motore alti: sono trascorsi appena sei minuti quando Charles De Ketelaere, pescato da Teun Koopmeiners, aggira l'ex portiere della Roma Pau López e colpisce il palo esterno. La Dea gioca un gran primo tempo, ma difetta di un pizzico di cinismo sottoporta. Un errore di Pierre-Emerick Aubameyang mette in movimento De Ketelaere, che questa volta scarica per Gianluca Scamacca: il destro dell'ex attaccante di Sassuolo e West Ham sfila vicino al palo.



La squadra di Gasperini insiste, Scamacca centra in pieno la traversa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre il portiere spagnolo dell'OM neutralizza il successivo colpo di testa dell'onnipresente De Ketelaere. Alla mezzora, però, il vantaggio è cosa fatta. Lookman, dopo un paio di finte, lascia partire un gran destro dal limite dell'area e non dà scampo a Pau López, complice una deviazione.



C'è tempo per un'altra chance di De Ketelaere, ma l'estremo difensore spagnolo dice ancora di no al belga ex Milan: si all'intervallo con l'Atalanta avanti di misura. A inizio ripresa, i padroni di casa segnano ancora e di fatto chiudono la sfida. Matteo Ruggeri scambia con Lookman, poi il nazionale Under 21 lascia partire un gran destro che si infila sotto l'incrocio dei pali e fa esplodere lo stadio di Bergamo.

Jean-Louis Gasset, tecnico dei marsigliesi, prova a dare peso all'attacco della sua formazione, ma deve fare i conti con la sfortuna quando il tiro cross su punizione di Jordan Veretout - un passato nella Fiorentina e nella Roma - si infrange sulla traversa. I padroni di casa non stanno a guardare e Koopmeiners trova pronto Pau López con una grande conclusione dalla distanza.



Si arriva così alle fasi di recupero quando il subentrato Touré sfrutta la sua freschezza e insacca il gol che fa definitivamente calare il sipario sulla sfida: per l'Atalanta è una finale bellissima e più che meritata.

Atalanta-Marsiglia 3-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Ademola Lookman festeggia il primo gol della gara Getty Images

Statistiche chiave

L'Atalanta è la nona squadra italiana diversa a raggiungere la finale di Coppa UEFA/Europa League. La nazione con il maggior numero di finalista è la Germania con 10, anche l'Inghilterra ne ha 9.

La Dea ha perso solo uno dei 12 incontri giocati in UEFA Europa League questa stagione (7 vittorie e 4 pareggi negli altri).

La squadra di Gasperini ha vinto 12 delle ultime 15 partite casalinghe in tutte le competizioni (un pareggio e due sconfitte nelle altre).

L'Atalanta non ha segnato in appena 2 delle ultime 25 partite nelle competizioni UEFA.

Il Marsiglia è stato eliminato in una semifinale di Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dopo aver vinto le precedenti tre, contro Bologna nel 1999, Newcastle nel 2004 e Salzburg nel 2018.

L'OM aveva vinto gli otto precedenti incontri di UEFA Europa League con la formula andata/ritorno.

Nelle ultime nove partite contro avversarie italiane, il Marsiglia non ha mai vinto (3 pareggi e 6 sconfitte).

Formazioni



Atalanta: Musso; De Roon, Hien, Gjimshiti; Zappacosta (Hateboer 76'), Koopmeiners, Éderson (Scalvini 55'), Ruggeri; De Ketelaere (Pašalić 61'), Scamacca (Miranchuk 55'), Lookman (Toure 76')

Marsiglia: Pau López; Mbemba (Ounahi 59'), Gigot, Balerdi, Merlin (Luis Enrique 72'); Clauss (Moumbagna 72'), Veretout, Kondogbia; Ndiaye (Sarr 59'), Aubameyang, Harit (Correa 84')