Atalanta - Marsiglia, anteprima semifinale di ritorno Europa League: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Atalanta e Marsiglia si affrontano nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League giovedì 9 maggio.

Atalanta - Marsiglia in breve Quando: giovedì 9 maggio (21:00 CET)

Dove: Stadio di Bergamo, Bergamo

Cosa: semifinale di ritorno di UEFA Europa League

Dove guardare Atalanta - Marsiglia

Cosa devi sapere?

Dopo aver sconfitto il Liverpool ai quarti di finale, l'Atalanta non è riuscita a difendere il vantaggio allo Stade de Marseille, ma è fiduciosa di raggiungere la sua primissima finale perché gioca il ritorno in casa. L'ennesima grande prestazione in Francia ha portato La Dea a 11 partite senza sconfitte in Europa e negli ultimi minuti c'è stata anche una conclusione di poco a lato di Aleksei Miranchuk.

Il Marsiglia ha vinto le ultime tre semifinali di Europa League ma dovrà migliorare i risultati esterni per andare a Dublino a fine mese. I finalisti dell'edizione 2017/18 hanno vinto solo una trasferta su sei in questa stagione, perdendo contro il Villarreal agli ottavi e il Benfica ai quarti di finale. Riuscirà Pierre-Emerick Aubameyang, a secco nella gara di andata, a ritrovare la mira e regalare all'OM una vittoria?

Probabili formazioni*

Atalanta: Musso; Scalvini, Gjimshiti, Kolašinac; Zappacosta, De Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca

Marsiglia: Pau López; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique

* Formazioni della semifinale di andata. Probabili formazioni per il ritorno a seguire

Highlights: Marsiglia - Atalanta 1-1

Atalanta

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVVVSP

Risultato più recente: Marsiglia - Atalanta 1-1, 02/05, semifinale di andata Europa League

Marsiglia

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): DWDDWL

Risultato più recente: Marsiglia - Atalanta 1-1, 02/05, semifinale di andata Europa League

Highlights andata: Liverpool - Atalanta 0-3

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, reporter

A seguire

Le parole degli allenatori

Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta: "Al ritorno abbiamo il vantaggio di giocare in casa, ma dovremo stare molto attenti al Marsiglia in contropiede. Dovremo fare una partita di qualità, soprattutto in attacco, ma avremo i tifosi al nostro fianco e possiamo fare meglio che all'andata".

Jean-Louis Gasset, allenatore Marsiglia: "Abbiamo avuto due o tre occasioni per vincere 2-1, allora sì che saremmo stati soddisfatti. Ma siamo solo a metà e in Italia daremo tutto. All'andata abbiamo visto che possiamo essere pericolosi".