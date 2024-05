Analisi partita Swissquote: Roma-Leverkusen 0-2

UEFA.com dà uno sguardo più approfondito alla vittoria per 2-0 del Bayer Leverkusen contro la Roma nella semifinale di andata di UEFA Europa League.

In questo articolo presentato da Swissquote, gli osservatori tecnici UEFA, in collaborazione con l'unità di analisi UEFA, svelano i segreti dell'ennesimo successo della squadra di Xabi Alonso.

Highlights e commento

La corsa in semifinale di UEFA Europa League aveva già messo in mostra la chiara identità di gioco del Leverkusen. A Roma, la squadra di Alonso utilizza un'efficace costruzione dal basso e rotazioni intelligenti a centrocampo e in avanti, riuscendo a eludere una serie di tentativi dei padroni di casa di interromperne le manovre.

La Roma inizia la semifinale di andata con l'intenzione di riuscire dove altri avevano fallito. La squadra di Daniele De Rossi cerca di impedire al Leverkusen di trovare il ritmo spezzando i passaggi corti di costruzione e pressando alto per riconquistare la palla il più vicino possibile alla porta del Leverkusen. A questo scopo, a volte impegna anche i terzini e i tre centrocampisti centrali.

La squadra di casa ha un certo successo con questa strategia. Nella prima clip sotto, la Roma crea una transizione offensiva 5 contro 4 dopo aver riconquistato la palla in avanti, ma non riesce a sfruttare il vantaggio offensivo.

Analisi tattica Europa League: il pressing alto della Roma

In risposta al pressing alto della Roma, il Leverkusen è costretto a giocare qualche palla lunga verso l'attacco. L'undici di De Rossi spera che, costringendo l'avversario a giocare in modo più diretto, possa riconquistare palla grazie al dominio aereo dei difensori centrali Chris Smalling e Gianluca Mancini.

Nella seconda clip, i tre centrocampisti Bryan Cristante, Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini si affrettano a recuperare dal pressing alto per conquistare una seconda palla nella metà campo del Leverkusen.

Il Leverkusen crea occasioni con le transizioni offensive

Con la Roma che impegna regolarmente sei e a volte sette giocatori nel pressing alto, c'è il rischio che il Leverkusen possa sfruttare gli spazi in difesa. Nel video sotto, la squadra di Alonso fa esattamente questo, creando una serie di occasioni da gol.

Le occasioni nascono grazie a una combinazione di velocità, rapidi movimenti senza palla e passaggi precisi in avanti. Con una maggiore convinzione, la formazione tedesca avrebbe potuto sfruttare di più questi momenti.

Analisi tattica di Europa League: le transizioni offensive del Leverkusen

La seconda clip sopra è degna di nota per l'impressionante recupero di Jeremie Frimpong su Leonardo Spinazzola prima di lanciarsi nello spazio lasciato libero dal terzino. Il nazionale olandese dimostra le qualità fisiche necessarie per giocare da esterno nel sistema del Leverkusen e identifica bene gli spazi da sfruttare in fase di transizione.

Non va sottovalutato il ruolo di Florian Wirtz, finora uno dei giocatori di punta del Leverkusen in UEFA Europa League. Il nazionale tedesco dimostra la sua abilità tecnica nel ricevere, girarsi e servire efficacemente un passaggio filtrante per Frimpong. In molte occasioni, Wirtz aiuta il Leverkusen a trasformare la difesa in attacco grazie alla sua capacità di avanzare con la palla.

La vittoria della Roma ai quarti

Fluidità e rotazioni del Leverkusen in fase di possesso

Ma non sono solo le transizioni del Leverkusen a dare problemi alla Roma. Le tre clip sotto illustrano il posizionamento e le rotazioni dei giocatori del Leverkusen in fase di possesso palla. La squadra di Alonso ricorre spesso al 3-2-2-3 quando costruisce le manovre offensive, sia nella propria metà campo che in quella avversaria.

Analisi tattica Europa League: il Leverkusen in fase di possesso

"Il Leverkusen ha usato il 3-2-2-3 quando era in fase di possesso", spiegano gli osservatori tecnici UEFA. "Per questo, gli esterni e i terzini ruotano costantemente all'interno per creare due posizioni da trequartista. Come mostrano i video, si creano quattro unità offensive e la Roma fatica a gestire lo spazio tra il centrocampo e la difesa".

Con gli esterni Josip Stanišić e Alejandro Grimaldo che si spostano regolarmente all'interno per unirsi a Wirtz, il Leverkusen è in grado di offrire diverse corsie di passaggio centrali. Queste vengono regolarmente sfruttate dalla coppia di centrocampo formata da Granit Xhaka e Robert Andrich. Xhaka, in particolare, dimostra sempre la capacità di eseguire passaggi incisivi che tagliano la difesa della Roma.

"La convinzione del Leverkusen nei movimenti e nei passaggi si vede sul secondo gol", aggiungono gli osservatori UEFA. "Mentre tutti i titoli saranno per il tiro di Andrich, sono i due passaggi di preparazione di Jonathan Tah e Xhaka che gli consentono di mettersi in posizione, mentre il movimento altruistico di Adli prima del passaggio di Xhaka crea lo spazio per la corsa di Grimaldo".