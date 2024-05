Cosa guardare nelle semifinali di ritorno di UEFA Europa League

Chi fermerà l'indomabile Leverkusen? Forse se stesso, oppure gli attaccanti della Roma se saranno in giornata, ma anche Atalanta e Marsiglia hanno due attaccanti in gran forma che possono fare la differenza.

In questo articolo presentato da Enterprise Rent-A-Car, selezioniamo gli spunti più interessanti delle semifinali di ritorno. E ricorda: ogni missione è importante.

Leverkusen inarrestabile

"È l'anno del Leverkusen", ha ammesso Daniele De Rossi dopo il 2-0 a Roma dei neocampioni di Germania. "Ha vinto la Bundesliga e non ha solo qualità, ma anche fisicità e resistenza". Come si ferma un colosso? Si spera che si fermi da solo. Eppure, dopo due settimane in cui il suo record di imbattibilità è stato minacciato seriamente, la squadra di Xabi Alonso è tornata a fare quello che sa fare meglio.

In una stagione di primati, il Leverkusen ha ottenuto la prima vittoria in dieci partite contro squadre italiane (P2 S7) e si avvicina alla sua prima finale di UEFA Europa League (anche se ha vinto la Coppa UEFA nel 1988). "Non vogliamo fermarci", ha detto Alonso. "Vogliamo andare avanti così fino alla fine della stagione". Lothar Matthäus ha ribadito le sensazioni di De Rossi definendo il Leverkusen "pronto per essere campione": difficile non essere d'accordo.

Highlights: Roma-Leverkusen 0-2

De Rossi esige la perfezione

La Roma ha faticato sotto porta nelle ultime settimane, segnando solo 11 gol nelle ultime 11 partite. Non certo per mancanza di tentativi: la gara di andata sarebbe stata molto diversa se Romelu Lukaku avesse segnato e non colpito la traversa quando il punteggio era ancora sullo 0-0. Nonostante la presenza di giocatori del calibro di Lukaku, Paulo Dybala, Tammy Abraham e Lorenzo Pellegrini, i giallorossi sembrano avere le polveri bagnate: serve solo la scintilla giusta.

"Sarà un'impresa vincere 2-0 nello stadio di una squadra che in questa stagione non ha mai perso", ha detto De Rossi. "Dovremo attaccare di più, giocando come nel primo tempo. Abbiamo provato a pressare alto, ma dovevamo essere perfetti. Abbiamo anche avuto delle occasioni". Non resta che sfruttarle a Leverkusen.

L'Atalanta colpisce forte

"EURO Scamacca" ha titolato La Gazzetta dello Sport venerdì dopo la gara di andata. Gianluca Scamacca è salito in cattedra al momento giusto, con l'Atalanta che lotta contro la Roma per la quinta piazza in Serie A (e un posto in Champions League) ed è a una partita dalla sua prima finale europea. Il 25enne attaccante si prepara anche per UEFA EURO 2024.

"È stato un gran gol, un bel movimento e un passaggio con il giusto tempismo", ha detto Gian Piero Gasperini a proposito del gol di Scamacca nell'1-1 contro il Marsiglia, sesto centro in altrettante partite per l'attaccante. "Sarà fondamentale creare più situazioni come quella di Bergamo, perché solo alla fine li abbiamo impensieriti davvero".

Highlights: Marsiglia-Atalanta 1-1

Aubameyang ribolle

Anche il Marsiglia ovviamente ha un attaccante pericoloso: Pierre-Emerick Aubameyang, che si avvicina ai 30 gol nel 2023/24. L'ex Dortmund ha sfiorato la rete più volte nella prima frazione di gioco e potrebbe avere qualche spazio in più se l'Atalanta dovesse spingere in casa. Di solito, quando segna un gol nella competizione, il secondo non mai è troppo lontano.

"Non sono del tutto soddisfatto perché abbiamo avuto due o tre occasioni per vincere 2-1; in quel caso saremmo stati soddisfatti", ha detto l'allenatore del Marsiglia, Jean-Louis Gasset, dopo la gara di andata. "Ma siamo solo a metà e in Italia daremo il massimo Abbiamo visto che possiamo essere pericolosi".