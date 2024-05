Leverkusen - Roma, anteprima ritorno semifinale Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Bayer Leverkusen e Roma si affronteranno giovedì 9 maggio nella semifinale di ritorno di UEFA Europa League.

Leverkusen - Roma in breve Quando: giovedì 9 maggio (21:00 CET)

Dove: BayArena, Leverkusen

Cosa: ritorno semifinale UEFA Europa League

Guida alla partita

Dopo aver raggiunto la 47esima partita senza sconfitte in questa stagione col 2-0 dell'andata in Italia, il Leverkusen proverà a restare in corsa per il triplete contro una Roma che ha già dominato per larghi tratti allo stadio Olimpico. I gol di Florian Wirtz e Robert Andrich hanno dato alla formazione tedesca la prima vittoria in dieci tentativi contro un avversario italiano, e adesso proverà ad allungare la striscia di imbattibilità in Europa League a 13 partite (V8 P4).

Dopo aver perso in casa per la seconda volta in 33 partite di competizioni UEFA, la Roma cercherà di reagire per cercare di ribaltare lo svantaggio e raggiungere la terza finale europea consecutiva. Romelu Lukaku - secondo nella classifica marcatori dietro Pierre-Emerick Aubameyang - guiderà probabilmente l'attacco dei giallorossi, che cercheranno di ribaltare il risultato e raggiungere la seconda finale consecutiva di Europa League a Dublino.

Highlights: Roma - Leverkusen 0-2

Probabili formazioni*

Leverkusen: Kovář; Stanišić, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Writz, Adli, Grimaldo

Roma: Svilar; Korsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala

* Formazioni titolari dell'andata delle semifinali, probabili formazioni a seguire

Highlights: West Ham - Leverkusen 1-1 

Leverkusen

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPPPVV

Ultimo risultato: Roma - Leverkusen 0-2, 02/05, andata semifinale Europa League

Roma

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPVSVV

Ultimo risultato: Roma - Leverkusen 0-2, 02/05, andata semifinale Europa League

Il parere degli esperti

Matthias Rötters, reporter

Le parole degli allenatori

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "2-0 è un buon risultato; torniamo a casa felici ma cauti. Quello che stiamo facendo in questa stagione è eccezionale. Abbiamo giocatori di qualità con un livello di concentrazione molto alto. La cosa più difficile è avere continuità. Non vogliamo fermarci, vogliamo continuare così fino alla fine della stagione".

Daniele De Rossi, allenatore Roma: "Sappiamo che al ritorno dobbiamo compiere un'impresa perché dovremo vincere di due gol nello stadio di una squadra che non ha mai perso in questa stagione. Dovremo andare ad attaccare di più, facendo una prestazione simile a quella che abbiamo fatto nel primo tempo [dell'andata]. Forse una volta sbloccati, tutto può cambiare. Sicuramente giocheremo fino all'ultimo minuto".