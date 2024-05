Roma - Leverkusen 0-2: Wirtz e Andrich stendono i Giallorossi

Il Leverkusen sconfigge per 2-0 la Roma nella gara d'andata delle semifinali di UEFA Europa League 2023/24.

Momenti chiave 21': il colpo di testa di Lukaku su cross di Paredes finisce sulla traversa

28': Grimaldo intercetta un pallone che serve a Wirtz per il vantaggio del Bayer

73': Andrich raddoppia per la squadra tedesca con un gran destro dal limite dell'area

90+4': Abraham da pochi passi non riesce a trovare la porta

La partita in breve

De Rossi recupera sia Romelu Lukaku sia Chris Smalling e conferma la difesa a quattro, con Rick Karsdorp al posto dello squalificato Zeki Çelik. Xabi Alonso, un po' a sorpresa, lascia in panchina sia Victor Boniface sia l'ex Patrick Schick e schiera una squadra senza punti di riferimento in attacco.

I neo campioni di Germania partono meglio, ma sono i Giallorossi ad avere la prima grande occasione: Lukaku però, sull'invenzione di Leandro Paredes, colpisce la traversa con il suo colpo di testa. La risposta del Leverkusen è immediata: palla geniale di Wirtz per Jeremie Frimpong, l'olandese si presenta a tu per tu con Mile Svilar ma calcia a lato.

Al 28', però, la squadra di Xabi Alonso passa. Grave disattenzione di Karsdorp, che di fatto regala il pallone ad Alejandro Grimaldo: l'assist dello spagnolo ex Benfica è perfetto, Wirtz deve solo spingere il pallone in rete per l'1-0. Il gol esalta il Bayer e spaventa la Roma, che rischia grosso ancora sul bolide di Wirtz fermato in due tempi dal portiere Giallorosso.

Florian Wirtz apre le marcature all'Olimpico AFP via Getty Images

Frimpong, ancora Wirtz e Robert Andrich mettono tutti i brividi all'Olimpico, i padroni di casa ci provano con un destro a giro di Lorenzo Pellegrini che però termina a lato di poco: si va all'intervallo con i campioni di Germania avanti.



A inizio ripresa gli ospiti hanno un'altra grande occasione con Piero Hincapié, ma il difensore dell'Ecuador non riesce a far centro di testa sugli sviluppi di un angolo. Chance anche per la Roma sulla stessa situazione di gioco, ma lo stacco di Bryan Cristante non è come quello di Udine e il pallone termina fuori di un soffio.

L'esultanza di Robert Andrich UEFA via Getty Images

Al 73' arriva il raddoppio degli ospiti: la Roma si fa sorprendere con un buco al centro della difesa che viene attaccato da Grimaldo, la sfera arriva sulla destra dell'area a Fimpong che serve Stanišić al limite dell'area, palla per Andrich che al terzo tentativo lascia partire un destro che si infila sotto l'incrocio alla destra di Svilar.

Nei minuti di recupero, Tammy Abraham prende il posto di Paulo Dybala e al 94' ha una grande occasione per accorciare le distanze, ma il suo colpo di testa da pochi passi termina alto sopra la traversa.

Formazioni iniziali

Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Leverkusen: Kovář; Stanišić, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Grimaldo; Adli