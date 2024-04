Roma - Leverkusen, anteprima Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Roma e Leverkusen si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Europa League giovedì 2 maggio.

Roma - Leverkusen in breve Quando: giovedì 2 maggio (21:00 CET)

Dove: stadio Olimpico, Roma

Cosa: semifinale di andata di UEFA Europa League 

Cosa devi sapere?

Con José Mourinho, la Roma ha eliminato il Leverkusen in semifinale di Europa League la scorsa stagione, vincendo 1-0 in casa con gol di Edoardo Bove e pareggiando 0-0 al ritorno. "Perdere di un solo gol è dura, ma è il calcio", ha ammesso il tecnico Xabi Alonso, la cui squadra ha dominato nel possesso palla ma non è riuscita a segnare nella gara decisiva.

Mourinho ha lasciato il posto a Daniele De Rossi qualche mese fa e il neoallenatore cercherà di portare il suo amato club alla terza finale UEFA in altrettanti anni. Il Leverkusen, però, è una squadra che nessuno vorrebbe affrontare in questo momento. I neocampioni di Germania sono sulla buona strada per conquistare un terzetto di trofei e puntano alla loro prima finale europea da quella di Champions League del 2002 persa contro il Real Madrid.

Highlights: Leverkusen - Roma 0-0

Probabili formazioni

Grandi gol della Roma in Europa League

Roma

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVPV 

Risultato più recente: Roma - Bologna 1-3, 22/04, Serie A

Leverkusen

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PPVVVV 

Risultato più recente: Dortmund - Leverkusen 1-1, 21/04, Bundesliga

Il parere degli esperti

Francesco Corda, reporter

Le parole degli allenatori

Daniele De Rossi, allenatore Roma: "Il Leverkusen ha alzato l'asticella quest'anno. Non l'ho mai affrontato [Xabi Alonso] da allenatore, ma sta facendo cose incredibili. Ci ho giocato contro diverse volte e penso che ci sia sempre stato rispetto reciproco. Saremo pronti. Il fatto che siano imbattuti non significa che siano imbattibili".

Xabi Alonso, allenatore Leverkusen: "Abbiamo davanti grandi sfide: la Bundesliga è fatta, ma non è finita qui. L'Europa League ci motiva molto: l'anno scorso abbiamo giocato contro la Roma, ma in finale ci sono andati loro. La storia si ripete: sarà interessante".