Marsiglia - Atalanta, anteprima Europa League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Marsiglia e Atalanta si affrontano nella semifinale di andata di UEFA Europa League giovedì 2 maggio.

Marsiglia - Atalanta in breve Quando: giovedì 2 maggio (21:00 CET)

Dove: Stade de Marseille, Marsiglia

Cosa: semifinale di andata di UEFA Europa League 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Marsiglia - Atalanta

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono la UEFA Europa League nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Le due squadre si affrontano per la prima volta nelle competizioni UEFA per club e il Marsiglia spera di raggiungere la finale di Coppa UEFA/Europa League per la quarta volta (dopo aver perso quelle del 1999, 2004 e 2018 senza segnare). La squadra francese ha superato il Benfica ai rigori ai quarti di finale nonostante fosse afflitta dagli infortuni e può contare su Pierre-Emerick Aubameyang, miglior marcatore assoluto e attuale della competizione, ma ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe contro squadre italiane (P1 S3).

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha offerto una prestazione magistrale ai quarti di finale, battendo 3-0 il Liverpool ad Anfield, e sogna la sua prima finale europea: ad oggi, il suo titolo più importante è la Coppa Italia 1962/63. L'unico precedente in Francia si è concluso con un 1-1 in casa del Lione nella fase a gironi di Europa League 2017/18: un risultato simile nella fortezza dell'OM potrebbe davvero farle comodo.

Highlights andata: Liverpool - Atalanta 0-3

Probabili formazioni

Marsiglia: a seguire

Atalanta: a seguire

Marsiglia

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PVSSSS

Risultato più recente: Tolosa - Marsiglia 2-2, 21/04, Ligue 1

Atalanta

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSPVSS

Risultato più recente: Monza - Atalanta 1-2, 21/04, Serie A

Gol storici del Marsiglia in Europa League

Il parere degli esperti

Andy Scott, reporter

A seguire

Le parole degli allenatori

Jean-Louis Gasset, allenatore Marsiglia: "Ci sono tanti buoni giocatori nel settore giovanile e ne utilizzeremo alcuni da qui a fine stagione. Le cinque sconfitte [consecutive prima della vittoria ai quarti di finale contro il Benfica] includevano partite contro Villarreal e Benfica, ma quando giochi una doppia sfida l'unica cosa che conta è qualificarsi".



Gian Piero Gasperini, allenatore Atalanta: "Ci teniamo a vincere qualcosa, ma vedere l'affiatamento di questi ragazzi è già un premio. Nell'intervallo [contro il Liverpool] ho chiesto loro se volevano arretrare un po' e difendere di più se erano sotto pressione, ma hanno detto assolutamente di no. Per me è come una coppa perché significa che la pensano come me".