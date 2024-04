Analisi partita Swissquote: Roma-Milan 2-1

In questo articolo presentato da Swissquote, Jan Peder Jalland (osservatore tecnico UEFA e Ct della Norvegia Under 21), in collaborazione con l'unità di analisi UEFA, racconta la vittoria per 2-1 della Roma sul Milan nella gara di ritorno dei quarti di finale.

La squadra di Daniele De Rossi utilizza varie strategie per superare il pressing alto del Milan e difende efficacemente la propria area di rigore. In semifinale affronterà dunque il Leverkusen.

La partita minuto per minuto: Roma - Milan 2-1 (tot. 3-1)

La Roma sfugge al pressing milanista

In svantaggio per 1-0 dopo la gara di andata, il Milan arriva allo stadio Olimpico con l'intenzione di spezzare il gioco della Roma e trovare il modo di tornare in partita. Per evitare che i padroni di casa inizino le manovre offensive, la squadra di Stefano Pioli adotta un pressing alto con marcature a uomo.

"Questa strategia è evidente fin dal primo minuto", osserva Jalland. "Ma la Roma sfrutta a suo vantaggio gli uno contro uno che si creano. Nella prima clip, vediamo che crea corsie di passaggio per eludere il pressing e avanzare". L'inefficacia del Milan nel pressing offre alla squadra di casa la possibilità di costruire il gioco.

Analisi tattica Europa League: la Roma elude il pressing alto

Una costante delle manovre di costruzione della Roma è la posizione di Gianluca Mancini, che abbandona la linea difensiva per avanzare. Nella prima clip, il difensore si unisce alla linea d'attacco per creare un quattro contro tre dopo un passaggio più diretto che vanifica il pressing milanista. Nella seconda clip, è ancora Mancini a uscire con la palla e a eludere il pressing degli ospiti. Il nazionale azzurro, a segno in entrambe le gare, è un elemento fondamentale delle strategie offensive e difensive della Roma.

Notevole la varietà della Roma in fase di costruzione. Nei momenti giusti, i padroni di casa preferiscono servire direttamente Romelu Lukaku. Nell'ultima clip di questa sequenza, i romanisti trascinano abilmente i centrocampisti centrali del Milan fuori posizione prima di servire Lukaku nel canale tra il difensore centrale e il laterale. Lo spazio sfruttato da Lukaku viene creato abilmente dal movimento di Paulo Dybala in prima linea.

Nella terza clip, i padroni di casa accettano il pressing a centrocampo e servono Lukaku, che nell'uno contro uno è sempre pericoloso.

La Roma difende l'area con energia, aggressività e organizzazione

Come evidenziato agli ottavi di finale contro il Brighton, la Roma è sempre molto brava a difendere la propria area. Sia prima che dopo l'espulsione di Zeki Çelik al 31', la squadra di De Rossi dimostra di saper difendere con un posizionamento intelligente, vincendo duelli aerei, coprendo le fasce e uscendo velocemente dopo la prima azione.

Analisi tattica di Europa League: la Roma in difesa

"Quando la Roma difende l'area è compatta, aggressiva e difficile da superare", spiega Jalland. "Nelle tre clip, i giocatori usano tutto il corpo per ostacolare i tiri, pressare gli attaccanti e avere la meglio nel primo e nel secondo contatto".

Le clip evidenziano anche la flessibilità tattica della Roma nelle diverse fasi della partita, difendendo a quattro o a cinque a seconda delle circostanze. Va anche notato che gli esterni offrono copertura e sostegno ai terzini quando la palla si sposta sulle fasce. Di conseguenza, gli esterni del Milan devono spesso affrontare due difensori.

Il Milan cercare di sfruttare le fasce

Il Milan ha una serata difficile in attacco e lotta sempre per trovare un varco nella tenace difesa della Roma. La strategia offensiva degli ospiti si concentra in gran parte sull'attaccare per vie esterne con i cross.

Analisi tattica Europa League: il Milan prova a sfruttare le fasce

"Con la Roma che rimane compatta per tutta la partita, il Milan cerca di andare sugli esterni per trovarsi uno contro uno o crossare la palla in area", commenta Jalland. "L'occasione creata per Luka Jović alla fine della clip evidenzia la pericolosità dei rossoneri in quest'area. Il Milan cambia gioco da esterno a esterno per creare una situazione di uno contro uno tramite Rafael Leão, che serve Jović con un buon traversone. Ma l'attaccante non riesce a segnare e il Milan perde un'occasione per tornare in partita".